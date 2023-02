Markant gaat de Oostenrijkse toer op

Negentig ‘markante’ dames tekenden present in de tent van de Freinetschool voor de nieuwjaarsreceptie van Markant Meulebeke. Voorzitters Els Vande Sompele en Bea Stock: “Onze vereniging, met 132 leden, heeft de wind in de zeilen. We pakken jaarlijks uit met een boeiende activiteitenkalender waarin zowel vormende als sportieve en culturele items aan bod komen. Dit resulteert in een aangroei van ons ledenaantal met een opmerkelijke toename van jong bloed. Tijdens de nieuwjaarsreceptie gingen we de Oostenrijkse toer op. We serveerden niks anders dan Oostenrijkse gerechten en dranken (Tiroler gröstl, apfelstrüdel,…) in een aangepast decor en als klap op de vuurpijl hadden we nog een muzikale verrassing in petto met een optreden van een getalenteerd performer die samen met zijn zoon Jettie Pallettie, Sam Gooris en Sergio op de bühne plaatsten.” (LB/foto Luc)