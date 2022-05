Mark Wentein, de bekendste koetsier van Brugge, gaat met pensioen

De Brugse koetsier Mark Wentein (67) gaat met pensioen. Het stadsbestuur heeft dinsdag de woordvoerder van vzw Brugse koetsiers gehuldigd. “Sommige mensen zeggen wel eens dat ik veel geluk heb gehad, omdat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Misschien wel, maar om te slagen in het leven moet je je job met passie uitoefenen. Als je de wil hebt om iets te doen, dan lukt het ook. Wat je ook doet”, luidt de levensfilosofie van Mark Wentein.

Mark Wentein zag op 4 december 1956 in Brugge het levenslicht als jongste zoon van de Duitse Gabriëlle Ried en de industriële ingenieur Charles Wentein. Hij groeide op langs de Dudzzelse Steenweg in Sint-Jozef. Tijdens zijn jeugdjaren stelden de dokters vast dat hij leed aan een defect van de hipofyse.

UFSIA

“Deze klier maakt in de hersenen groeihormonen aan. Bijgevolg ben ik slechts 1,45 m groot geworden. Het blijkt om een erfelijke aandoening langs mannelijke kant te gaan. Want mijn zoon Matthias heeft het ook, maar mijn dochter Tuline niet. Dat is vreemd, want noch mijn vader noch mijn grootvader leden aan dezelfde ziekte. Naar het schijnt was ook een Duitse grootmoeder erg klein van gestalte”, vertelde Mark Wentein ons een tijdje geleden.

Na zijn humaniora aan het Sint-Leocollege studeerde Mark Wentein economie aan de UFSIA. Als vakantiejob mocht hij bij de Brugse koetsier Firmin Stael op de bok zitten. Tegelijkertijd begon Mark Wentein tijdens zijn studentenjaren samen met lesgever Joseph de Faudeur paarden te mennen in manège De Blauwe Zaal in Sint-Kruis.

Hippo Revue

In 1980 vatte Mark Wentein zijn professionele carrière aan als zelfstandige commerciële medewerker bij een publiciteitsbureau. In 1987 stichtte hij Hippo Revue, een onafhankelijk vakblad voor de paardensport. Sinds 1986 is Mark Wentein ook zaakvoerder van de BVBA Hippo Service : de vennootschap die zijn aktiviteiten als koetsier bundelt. Zijn koetspaarden stalt hij al jarenlang in het Klein Fort van Beieren.

Hij was voorzitter van het European Horse Network, voorzitter van de Vlaamse Liga voor Paardensport en sinds 2010 voorzitter van de Belgische Confederatie van het Paard. Hij nam met succes deel aan veel hippische wedstrijden en is ook jury op internationale concours.