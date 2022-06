Mark Govaert leeft zich uit op terrein SC Lombardsijde: “Ik ben er toevallig ingerold”

Voor het eerst in het 75-jarig bestaan van de club speelt SC Lombardsijde volgend seizoen in tweede provinciale. “Wie had dit ooit durven denken?”, zegt Marc Govaert die nog een echte clubliefde heeft voor buitenbeentje SC Lombardsijde.

Overal vind je mensen die aan een club verknocht zijn. Het voetbalterrein is de plaats waar hun leven buiten het werk zich veelal afspeelt. Zo iemand is Mark Govaert (62) uit Lombardsijde. Iemand met een onvoorwaardelijke inzet voor en trouw aan zijn club en zonder wie een club niet overleeft.

Mark is in 1981 begonnen als medewerker bij de club. “Een beetje de gaatjes vullen zoals we zeggen. Ik ging als tiener altijd naar Lombardsijde kijken. Het was wijlen meester Bob Tytgat die me vroeg om mee te helpen bij de ticketverkoop. Zo ben ik er ingerold. We hebben eigenlijk medewerkers te kort. Bij deze een warme oproep. Ik heb nog geweten dat er twaalf mensen in het bestuur zaten, nu zijn ze nog met zes: Gaston Loontiens, Alain Vandroogenbroeck, Albert Lepoudre, Ronny Devriendt, Pascal De Bakker en Kristof Van Goethem”, vertelt Mark.

Het voetbalterrein van Lombardsijde is Mark Govaerts grote tuin. Het gras wordt wel afgereden door de gemeente, maar voor de rest is al het onderhoud voor hem. “Ik trek de lijnen en moet maken dat alles in orde is en het terrein speelklaar is tegen het weekend. Ik krijg wel veel hulp van onze secretaris Alain Vandroogenbroeck”, legt hij uit.

Mark maakt er een erezaak van dat alles goed onderhouden is en het voetbalveld er piekfijn bijligt. “Vorig jaar zijn we een beetje mismeesterd geweest door Beaufort (FC Beaufort Middelkerke ontstond in 2021 uit de fusie van SK Spermalie Middelkerke, K. DAVO Westende en Damesvoetbal Leffinge, red.). Die mannen kwamen iedere dinsdag hier trainen. Door de vele trainingen werd het volledig kapot gespeeld en Lombardsijde moest asjeblieft op een ander gaan trainen omdat Westende hier moest komen trainen”, zegt zijn vrouw Katrien Markey, duidelijk verontwaardigd.

Pesterijen

“Beaufort Middelkerke ziet ons hier liever verdwijnen”, verduidelijkt bestuurslid Hubert Lepoudre. “Ze zijn kwaad omdat we vorig jaar niet meegestapt zijn in hun fusieverhaal. Ze palmen ons veld disproportioneel veel in, terwijl ze dat eigenlijk niet nodig hebben en ze in Leffinge nog een terrein te hunner beschikking hebben. Ze hebben daarbij het gemeentebestuur aan hun zijde, die het ons ook kwalijk neemt dat we de fusie weigerden. Door kampioen te spelen hebben we SC Lombardsijde op de kaart gezet en sportief geantwoord op de pesterijen.” (Peter Germonprez)