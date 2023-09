Mario Gilles nieuwe wijkburgemeester van de Kuurnse Leiehoek

Sinds zaterdagavond heeft de Kuurnse Leiehoek een nieuwe wijkburgemeester. Dit jaar namen Dirk Hennin en Mario Gilles het tegen elkaar op. Het werd alvast een nek-aan-nekrace die uiteindelijk werd beslist tijdens de finaleavond in het voordeel van Mario Gilles die zich de sterkste toonde tijdens de proef bloemschikken.

Voor Mario was het zijn tweede deelname om de wijkburgemeesterssjaal te veroveren, nadat hij bij zijn eerste poging in 2011 met een heel ontgoocheld gevoel achter bleef. Mario is afkomstig uit Menen, maar de liefde bracht hem richting de Leiehoek. Mario is een gepensioneerd beroepsmilitair. Ook zijn echtgenote Marijke Ketels werd reeds in het verleden wijkburgemeester van de Leiehoek. Mario en Marijke hebben twee dochters Marisca (48) en Yasna (47).

“Van nature uit ben ik geen opgever”, vertelt een heel tevreden Mario. “Ondanks het feit dat bloemschikken mij niet echt ligt, slaagde ik er toch in mijn tegenstrever te kloppen tijdens de finaleavond. Of ik echt dingen ga veranderen op de Leiehoek, daar moet ik nog even over nadenken, maar dat Leiehoekkermis nog vele jaren moet blijven doorgaan, daar sta ik als een blok achter.” Zoals de traditie het wil werd Mario zondagmorgen begeleid door een gelegenheidsfanfare door de straten van de Leiehoek gereden in een jeep, waarna in de feesttent een receptie volgde. (BRU)