Mario en Jaan lopen samen 63 km voor het goede doel

Mario Peen en zoon Jaan hebben zaterdag anderhalve marathon afgelegd tussen Gits en Bredene. Jaan deed dat in een aangepaste rolstoel. De opbrengst van hun exploot gaat naar de vzw Camino Rolstoelwandelingen.

Ultraloper Mario Peene en zijn zoon Jaan hebben het zaterdag nog maar eens bewezen: Goa nie bestoa nie. Het was ook het motto van hun uitdaging, die zaterdag startte aan het Dominiek Savio Instituut in Gits, waar Jaan school loopt.

Dat Jaan er met pa Mario intussen wel vaker op uit trekt voor een fikse wandeling is een uitloper van de coronalockdown. “We hadden toen heel veel tijd om samen te wandelen. Het is daarom ook dat we een sportrolstoel voor Jaan gekocht hebben.

Ikzelf heb tijdens die coronaperiode dan weer de liefde voor het lopen herontdekt. Binnenkort doe ik mee aan een ultraloop op Fuerteventura. Als voorbereiding hierop en op onze halve marathon liep ik de laatste tijd toch makkelijk 145 km per week”, gaf Mario na zijn aankomst in Bredene aan.

Boccia

Die eindmeet lag ter hoogte van Brouwerij Betsy. “Zaakvoerder Jurgen Tavernier verkocht de voorbije weken zijn speciale Gin for Life ten voordele van Jaan. Jaan speelt boccia, een paralympische sport verwant aan pétanque en bowls voor mensen met een spierziekte, dwarslaesie of andere motorische beperking.

Jaan bedrijft de sport op zeer hoog niveau. Maar de kosten lopen flink op. Een set ballen kost al snel meer dan 1.200 euro. En dan zijn er nog de verplaatsingen naar de wedstrijden, de kosten voor de begeleider,…”

“Daarom hadden we besloten om onze Platina Eend van Bredene (Jaan won onlangs Bredenes belangrijkste sportprijs, mm) te steunen en verkopen we Betsy’s Gin For Jaan”, pikt Jurgen Tavernier in.

Veel aanmoedigingen

Ter hoogte van Brouwerij Betsy, in de Duinenstraat, stonden zaterdag heel wat supporters Jaan en Mario op te wachten. Net na half twee arriveerden de twee, vergezeld van enkele andere duurlopers, na een tocht van meer dan 8 uur.

“De weergoden waren Mario en Jaan gelukkig goedgezind”, gaf een ontroerde mama Els nog mee. En ook de vele aanmoedigingen die Jaan en Mario kregen onderweg hadden hen gesterkt. Dat beiden er 63 km opzitten hadden, was hen overigens nauwelijks aan te zien. “Ik heb wel wat pijn aan mijn rug, hoor. Maar ik ben blij dat we dit tot een goed einde gebracht hebben. Het was een leuke ervaring”, besloot Jaan.

