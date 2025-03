Mario (51) vindt verloren gewaand varkentje George terug na 7,5 jaar: “Drie dagen gehuild van blijdschap”

Mario Major (51) uit Oostende vond onlangs na 7,5 jaar heel toevallig zijn varkentje George terug in een opvangcentrum voor dieren. “Hij voelt zich fantastisch, dat weet ik zeker”, klinkt Mario enthousiast. Hij zal het dier nu vaak bezoeken.

Elf jaar geleden zagen Mario en zijn toenmalige vriendin Vanessa op YouTube een filmpje over het houden van varkens als huisdieren. “We hadden zelf al katten en kippen, maar Vanessa had als kind al een varkentje gewild”, vertelt Mario. “Daar besloten we na het zien van dat filmpje dus gewoon naar op zoek te gaan. De meeste mensen kiezen voor hangbuikvarkentjes, maar wij wilden graag een meer bijzonder ras. We zochten het internet af en kwamen zo terecht bij een kweker in Hulste die Kune Kune-varens aanbiedt, een ras afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Klein van formaat – al wegen ze nog altijd honderd kilo – en met een mooie kop.”

“Soms lagen we samen in de zon, of ik legde mijn hoofd op zijn buik. Knuffelen met een varken is pure therapie”

Aan zorg ontbrak het George, zoals ze het varken doopten, alleszins niet in Oostende. Hij sliep in huis, leerde zelfs de trap op lopen en schuiframen openen met zijn snuit. Hij werd in de watten gelegd, kreeg speciaal voor hem gekookte hapjes voorgeschoteld zoals gekookte appeltjes en worteltjes, en Mario en Vanessa gingen vaak met hem wandelen op de zeedijk. “We trainden hem om een harnasje te dragen, zodat we hem aan de leiband konden houden. Heel wat voorbijgangers kwamen hem op die wandelingen van dichtbij bewonderen.” George zelf genoot ook van alle menselijke aandacht, volgens Mario: “Soms lagen we samen in de zon, of ik legde mijn hoofd op zijn buik. Knuffelen met een varken is pure therapie.”

Spoor bijster

Maar in 2017 gingen Mario en Vanessa uit elkaar en werd George noodgedwongen ondergebracht in een dierenasiel. Daar bleek hij het niet te kunnen vinden met de aanwezige honden die hem zelfs aanvielen, zodat naar een andere opvangmogelijkheid werd uitgekeken. Mario geraakte het spoor bijster, hoewel hij nog regelmatig bleef zoeken naar waar George kon terechtgekomen zijn. Vorig jaar nog dacht hij hem gevonden te hebben in Nederland, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen.

“Toen ik een geluidje hoorde dat hij vroeger altijd maakte, kreeg ik het even moeilijk”

Maar toen Mario enkele weken geleden na het nieuws de televisie op liet staan, en fragmenten uit Man Bijt Hond zag passeren, dacht hij plots George te herkennen. “De manier waarop het dier bewoog, zijn kop, die specifieke vlek op zijn zij die wel een kroontje lijkt voor te stellen: het kon niet anders of dit was George”, klinkt het enthousiast. Uit de reportage bleek dat George al sinds 17 november 2017 bij vzw Forrest&Friends in het Vlaams-Brabantse Diest verblijft, waar verwaarloosde of gedumpte dieren van particulieren of vanuit de industrie opgevangen worden. Hij bleef er al die tijd omdat adoptie niet mogelijk bleek. George heeft het moeilijk om met andere varkens samen te leven, waarschijnlijk omdat hij niet als varken grootgebracht is. Daarom ook verblijft hij bij de geitjes in plaats van bij de varkens in het park. Mario nam meteen contact op met Forrest&Friends: “Daarna heb ik wel drie dagen gehuild van blijdschap”.

Groot hart voor dieren

Hij ging George ook meteen opzoeken in Diest. En dat werd een emotioneel weerzien. “Op een bepaald moment maakte hij een typisch geluidje dat de vrijwilligers van Forrest&Friends nog niet kenden. Hij maakte het vroeger altijd als hij zich gelukkig voelde, het lijkt op een lach. Toen ik dat hoorde, kreeg ik het even moeilijk. Voor mij is het nu eenmaal eenvoudiger om een dier te begrijpen dan een mens”, aldus Mario die overigens bezig is met een start-up om mensen met autismespectrumstoornis te leren gezichtsuitdrukkingen te begrijpen, door toepassing van artificiële intelligentie. “Zodat ze bijvoorbeeld beter kunnen onderscheiden of een glimlach gemeend is of niet, of dat iemand iets al of niet ironisch bedoelt.”

“Hij ziet er nu fantastisch uit. De mensen van Forrest&Friends doen ongelooflijk mooi werk”

George terug meenemen naar Oostende kan helaas niet, want Mario woont intussen in een appartement op de 17de verdieping. “Maar er wordt ongelooflijk goed voor hem gezorgd. Hij ziet er ronduit fantastisch uit. De mensen van Forrest&Friends doen dan ook ongelooflijk mooi werk. En dat wil ik steunen door zoveel mogelijk te getuigen in de media over hun werk. Ik ga er voortaan af en toe een weekend helpen in hun werking, en ik werd ook peter van George. Al vanaf 5 euro per maand kun je er een dier ‘adopteren’, en dan mag je het twee keer per maand bezoeken. Een prachtig initiatief van mensen met een groot hart voor dieren, dat ik met plezier mee in de kijker zet.”