Mario (49) fietst 2.000 kilometer voor Northsea Dogs: “Ervaring is belangrijker”

Op 1 september vertrekt Mario Thuytten vanuit het Zeepreventorium voor een fietstocht van 2.000 kilometer naar Santiago de Compostella. Zijn missie? Bewustwording creëren omtrent ‘The Northsea Dogs’ en de belangrijke rol die voor deze therapiehonden is weggelegd.

Mario en zijn vrouw Anika, verpleegkundige in het Zeepreventorium, vatten een tijdje geleden het nobele idee op om fondsen te werven voor een project dat jonge mensen aanmoedigt op zoek te gaan naar een verbeterde versie van zichzelf.

Zo begon hun avontuur in het Zeepreventorium, een huis in de duinen waar kinderen en jongeren met chronische aandoeningen tijdelijk verblijven en werken aan hun weg naar zelfstandigheid. Hier krijgen ze de kans om aan zichzelf en hun toekomst te bouwen, gesteund door toegewijde medewerkers die hen stap voor stap begeleiden. The Northsea Dogs spelen er een essentiële rol in het herstelproces van patiënten met een chronische aandoening: deze goed getrainde honden hebben een bewezen positieve invloed op hun algehele welzijn, sociale interacties, stemming en sociale vaardigheden, en zelfs op de pijnbestrijding.

“Met een therapiehond aan hun zijde zijn patiënten minder gefocust op de therapie zelf, maar eerder op de troostende aanwezigheid van de hond waardoor ze onbewust aan hun hersteldoelen werken. De therapiehonden fungeren als een aanvulling op de bestaande behandelmethoden”, klinkt het.

Symbolisch bedrag

Mario hoopt met zijn fietstocht 5.000 euro in te zamelen – een symbolisch bedrag ter ere van zijn vijftigste verjaardag. Daarvoor werden onder meer snoepzakjes verkocht. “De route naar Compostella is een beetje zoals het leven zelf: het gaat niet zozeer over de eindbestemming, dan wel over de ervaringen onderweg”, aldus Mario.

Ter voorbereiding op zijn vertrek organiseerde het Zeepreventorium op 30 augustus een barbecue met tombola en workshops. Als afsluiter fietsten de patiënten samen met Mario een symbolisch rondje over het terrein.