Marino en Patrick organiseren nostalgisch feest in zaal Sinjo

Liefhebbers van een goed feestje en nostalgie uit de jaren 70, 80 en 90 kunnen op zaterdag 7 december terecht in zaal Sinjo. Sinds 2016 organiseren Marino Dhont en Patrick Van den Bussche er elk jaar een feest met een nostalgische toets. Daarvoor doen ze een beroep op hun uitgebreide archief van wel 7.000 vinylplaten.

Marino Dhont, Patrick Van den Bussche en Jean-Pierre Demilde hadden de microbe en liefde voor muziek al vroeg te pakken. In 1976 draaiden ze voor het eerst op een feestje, het begin van een lange reeks waarbij ze quasi elk weekend ergens gingen draaien. “De fusie van Sint-Joris en Beernem werd in de nieuwe zaal Sinjo bezegeld met een afscheidsbal, en bij wonder werden we gevraagd om voor het eerst voor een bomvolle zaal de avond op te luisteren. Het bleef niet bij deze ene keer, de trein was vertrokken”, vertelt Marino Dhont, tevens een van de bezielers van de Cultuur Historische Kring Sint-Joris.

Tot en met eind de jaren 80 gingen ze wekelijks plaatjes draaien, tot ieder zijn eigen weg ging. Toch bleven ze hun collectie aan vinylplaten uitbreiden, waardoor zowel Marino als Patrick ondertussen tot wel 7.000 platen bezitten. Bijna tien jaar geleden wilde het drietal de draad weer oppikken. “Helaas zonder Jean-Pierre, die ons veel te vroeg is ontvallen. Zijn overlijden was als een wake-upcall. We pikten de draad meteen weer op en organiseerden een eerste feest in Sint-Joris, in 2016 was dat. Het was opnieuw een succes.”

Lovende reacties

Marino en Patrick draaien gemiddeld 18 nummers per uur, en dat verloopt heus niet zoals een moderne dj-set.

“Wij pluggen geen USB-stick in, neen. Wij moeten manueel plaat per plaat opleggen en op de correcte manier laten afspelen. Maar het is fantastisch om te doen en de reacties zijn lovend. We krijgen elk jaar de vraag om het feest opnieuw te organiseren. We doen alles zelf, van muziek tot rookmachines en licht. Als we tijd zat zouden hebben, organiseren we dit elke week”, lacht Marino Dhont.