Marino (77) mag niet meer werken op begraafplaatsen: “Te oud? Ik kan met gemak nog een hele dag spitten”

Een vertrouwd beeld in Houthulst: Marino die op de begraafplaatsen een perceel klaarmaakt voor een uitvaart. Maar nu moet de 77-jarige man stoppen. “Ze vinden mij te oud. Maar ik kan nog met gemak een hele dag spitten.”

Marino Dewulf is de op één na jongste telg uit een gezin met zeven kinderen. Hij is getrouwd met Rolanda Roussé, samen hebben ze drie dochters: Marika, Monica en Marjan. Marino woont in de Zegestraat 13 in Houthulst.

Zijn ouders startten met een bouwonderneming in 1932, en werden door toenmalig burgemeester Eugène De Groote gevraagd of ze ook zouden kunnen werken op het kerkhof.

Gewoon in de grond

“In die tijd waren er nog geen kelders, iedereen werd gewoon in de grond begraven”, vertelt Marino. “Mijn vader startte met het maken van de putten, de kisten erin laten zakken en de put weer dichtdoen. Wij hebben voor verschillende burgemeesters gewerkt. De burgemeesters van toen waren ons dankbaar dat we ook de begravingen deden, zodat de gemeentearbeiders zich volledig aan hun taak konden wijden.”

“Vanaf mijn twaalf jaar ben ik met vader meegegaan om te helpen. Samen goten we de stenen kruisen die nu nog op het oude kerkhof te vinden zijn. Toen na de oorlog de vraag naar kelders kwam, hebben we die hier thuis op de koer gegoten. In de winter van 62-63 hebben we één keer meegemaakt dat het zo erg vroor, dat we geen put konden graven en dus geen begraving konden doen: de grond was tot zestig centimeter diep bevroren.”

Alles was altijd in orde. Ik zag dat als een laatste eer aan de overledene

“Toen mijn vader in 1970 stopte, heb ik dan alleen verder gedaan, in bijberoep. In die meer dan vijftig jaar heb ik zeker ruim 4.000 mensen begraven.”

Marino kende de begraafplaatsen als zijn broekzak. “Ik wist perfect welke grond ik zou aantreffen, wie waar ligt, en welke problemen ik kon verwachten. Op sommige begraafplaatsen staan de zerken zo dicht bij elkaar, soms zelfs kriskras door elkaar, dat het bijna een goocheltruc is om de kist deftig in het graf te krijgen. Op andere plaatsen moet er bijvoorbeeld eerst een dikke boomwortel worden uitgegraven. En zo heeft iedere plaats zijn eigen kenmerken en weet je wat je moet meenemen.”

“Alles wat ik deed was handwerk: van het uitgraven van de put – waarbij een twaalftal kruiwagens aarde moesten worden uitgehaald – tot het weer sluiten en het netjes terugplaatsen van de bloemen op het graf. Alles was altijd in orde. Ik zag dat als een laatste dienst, een laatste eer aan de overledenen. Ik heb in mijn carrière ook heel wat mensen getroost en moed ingesproken in hun moeilijkste uren.”

Marino heeft ook voor zijn ouders, tante en oom en voor zijn drie broers de kelder gegoten en hen begraven.

“Wij deden ook de opgravingen en herbegravingen van het oude naar het nieuwe kerkhof. Eerst deden we alleen Houthulst, maar na de fusie deden we ook alle deelgemeenten.”

Mensen missen

“Nu moet ik stoppen: de burgemeester en de algemeen directeur vinden mij te oud om nog verder op de begraafplaatsen te werken. Ik kan nochtans nog altijd met gemak een hele dag spitten. Wat ik het meest zal missen, is het contact met de mensen. Veel mensen vragen me wat er scheelt, waarom ze mij niet meer zien op de begraafplaatsen…”