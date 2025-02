Marino (62) organiseert spinningmarathon voor goed doel: “Child Focus doet goed werk”

Op zaterdag 22 februari gaat in de spinningzaal van sportcomplex De Klokkenput een spinningmarathon door ten voordele van Child Focus. Deelnemers kunnen zich een uur intensief uitleven voor het goede doel. De organisatie is in handen van de Bekegemse Fietsers, met voortrekker Marino Cobbaert (62).

Marino Cobbaert begeleidt zelf al zo’n 15 jaar de spinninglessenreeksen in Eernegem. In een van de ruimtes van het sportcomplex De Klokkenput in de Bruggestraat staan 39 spinningfietsen opgesteld. Wekelijks komen een grote groep enthousiastelingen zich hier uitleven om indoor te fietsen op muziek.

Goed doel

Vanwaar het idee om deze actie ten voordele van Child Focus te organiseren? “Een tijdje gelezen las ik enkele interessante artikels over de werking van Child Focus, en daarin kwam duidelijk naar voor dat zij best een extra financieel steuntje kunnen gebruiken. Dus begon ik na te denken of wij misschien een duwtje aan de kar zouden kunnen geven”, zegt hij.

Marino weet dat indoor cycling zeer populair is getuige het grote aantal deelnemers aan de lessenreeksen – en besloot het aangename aan het nuttige te koppelen. Marino: “We zijn een sportieve gemeente. We krijgen voor de spinning alle medewerking van het gemeentebestuur, dat ons de ruimte ter beschikking stelt voor onze activiteiten en het nodige materiaal voorziet. Dus waarom niet voor een keer een extraatje vragen aan de deelnemers, en de opbrengst aan een goed doel schenken?”

Positieve reacties

Marino contacteerde Child Focus in verband met zijn plan en kreeg daar zeer positieve reacties op zijn actie. Er werd zelfs beloofd dat men zou proberen een aantal mensen van de organisatie af te vaardigen naar het evenement. “Ik hoop ook nog op de aanwezigheid van enkele plaatselijke wielrenners”, geeft Marino nog mee.

De spinningmarathon gaat door op zaterdag 22 februari in sportcomplex De Klokkenput, Bruggestraat 104 in Eernegem.