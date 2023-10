Marinebasis Zeebrugge verwelkomt 8.500 bezoekers tijdens Navy Technifest

De marinebasis in Zeebrugge heeft afgelopen weekend 8.500 bezoekers over de vloer gekregen tijdens het technologiefestival Navy Technofest. Bezoekers konden er kennismaken met de Belgische Marine en initiaties gevechtszwemmen, vliegen met drones en windturbines bouwen, volgen. Zondagnamiddag vond er ook de finale van het Belgisch kampioenschap droneracen plaats.

Het evenement ging donderdag al van start met een scholendag waarbij leerlingen konden deelnemen aan een ‘challenge’. Daarbij maakten ze op een speelse manier kennis met het leven bij de Marine. Vrijdag vond een dag voor bedrijven in de maritieme sector plaats. Zaterdag en zondag was de marinebasis dan weer open voor het grote publiek.

Daar stonden meer dan zestig standen die elk verschillende activiteiten voor bezoekers aanboden. Wie boven de 16 jaar is, kon een missie uitvoeren in een duikcontainer. Bezoekers konden zich ook wagen aan gevechtszwemmen. Verder waren er ook verschillende spelletjes zoals een lasergame en een escape room. Er waren ook vier militaire schepen geopend voor publiek. Het schip de Zeemeeuw nam bezoekers mee voor een rondleiding in de Zeebrugse haven.

Mooi weer

Het evenement trok een pak volk, mede door het mooie weer aan zee. “Wij hadden gemikt op ongeveer 8.000 bezoekers en uiteindelijk mochten wij 8.500 geïnteresseerd ontvangen. We kunnen spreken van een geslaagde editie en kijken al uit naar volgend jaar”, klinkt het bij de Marine.

Zondagnamiddag vond de finale van het Belgisch Kampioenschap droneracen plaats. Deelnemers moesten er hun drone manoeuvreren doorheen een parcours met ringen. “De hele dag was er veel bekijks tijdens de wedstrijden, maar tijdens de finale zat de zaal afgeladen vol.” De drie winnaars van het BK gaan binnenkort richting het Wereldkampioenschap in Zuid-Korea.