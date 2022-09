Marine Shipchandler biedt volledige bootservice aan

Op zaterdag 27 augustus vond in Nieuwpoort de officiële opening van de nieuwe winkel van Nieuwpoort Marine Shipchandler plaats.

De passie voor het zeilen begon bij Carlo van den Herrewegen en Béatrice Lombat zo’n dertig jaar geleden. Sinds begin jaren 90 komen ze naar de VVW Nieuwpoort (nu VYNieuwpoort) om er samen met hun kinderen te varen met hun zeilboot. Toen de vorige uitbaters in 2019 stopten met hun bootshop in het Nautic Center, namen Carlo en Béatrice de gelegenheid te baat om hun droom te verwezenlijken. Het Nautic Center ligt juist naast de witte piramide waar de zeevaartpolitie in gevestigd is.

“Het was een coup de foudre, liefde op het eerste gezicht”, zegt Carlo. “In december 2019 zijn we vol enthousiasme met onze bootshop begonnen en de feestelijke opening was gepland begin 2020; maar toen kwam corona en hebben we moeten sluiten. Vandaag is het uiteindelijk de officiële opening van onze winkel.”

Carlo en Béatrice vieren ook het feit dat ze zowel in 2021 uitgeroepen werden tot beste Ship Chandler van de Benelux en in 2022 tot beste service verlenende Ship Chandler, eveneens voor de Benelux. “Dat wil dus zeggen dat de klanten onze dienstverlening appreciëren en daar zijn we enorm trots en blij om. We zijn gepassioneerde zeilers en het is deze passie dat we ook willen overbrengen aan onze klanten. Daar is Béatrice heel goed in door haar professionele vorming als manager: ze heeft een luisterend oor, kent de gevoeligheden van de booteigenaars en ze heeft een goed gevoel voor humor”, besluit Carlo.

Verstandhouding

Het Nautic Center biedt een volledig pakket aan dienstverlening aan. Naast de winkel van Nieuwpoort Marine Shipchandler met motorhersteldienst is er een zeilmaker en een bootmakelaar in gehuisvest. “Wij hebben enthousiaste medewerkers en we bieden een volledige bootservice aan. Voor reparatie, onderhoud aan binnen- en buitenboordmotoren alsook voor werkzaamheden aan de elektrische installatie of het inbouwen van apparatuur kunt u bij ons terecht. Voor de zeilreparaties werken we samen met Lefebvre Sails”, legt Béatrice uit. “Met onze collega’s hebben we een zeer goede verstandhouding en we beschouwen elkaar meer als collega dan als concurrenten, we kennen elkaar tenslotte reeds meer dan dertig jaar.”

Watersportlaan 15, 058 58 58 00 – www.nieuwpoortmarine1.com