Marine en vaderlandslievende verenigingen herdenken gesneuvelde militairen in Oostende

Voor het eerst vond in de Navy Academy vrijdagmorgen een plechtigheid plaats samen met de vaderlandslievende verenigingen actief op het grondgebied van Oostende. Ook leden van het stadsbestuur waren aanwezig op de plechtigheid.

Bij besluit van de Belgische regering is sinds 1998 7 april – de verjaardag van de dood van tien Belgische paracommando’s in Rwanda in april 1994 – erkend als nationale herdenkingsdag als hulde aan alle overleden militairen die om het leven kwamen bij humanitaire en vredesoperaties. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben 254 militairen het leven gelaten in dienst van de vrede en voor de veiligheid van onze landgenoten. Dat gebeurde voornamelijk in Korea, Congo, Somalië̈, Rwanda, ex-Joegoslavië, Libanon en Afghanistan.

In elke militaire kazerne wordt er jaarlijks op deze dag een plechtigheid georganiseerd om even stil te staan bij de overleden wapenbroeders en het verdriet van hun nabestaanden. Kapitein Pieter Vanhessche: “De Navy Academy hecht veel belang aan een goede band en samenwerking met de vaderlandslievende verenigingen. Hun werk om de verschillende herdenkingen in ere te houden is van onschatbare waarde en geniet alle erkenning en ondersteuning vanuit de militaire gemeenschap. Het is belangrijk dat deze boodschap ook blijvend wordt doorgegeven aan de jonge generaties.”

De vlag van de Marine werd halfstok gehangen en de aanwezigen hielden een minuut stilte.

(PM)