Marijke wandelt 156 kilometer voor overleden paps: “Een dag voor elk jaar dat hij ziek was”

“Ik ben dit jaar even oud als mijn vader toen hij stierf aan ALS. Een vreemd gevoel: voortaan is alles extra en daar wil ik betekenis aan geven.” De 55-jarige Marijke Six vertrok afgelopen weekend vanaf de woning waar haar vader opgroeide in Ieper. Haar bestemming ligt 156 kilometer verder aan het graf van haar vader in Erps-Kwerps in Vlaams-Brabant. Ze wil de tocht wandelen in zeven dagen. “Een dag voor elk jaar dat hij ziek was.”

Op 55-jarige leeftijd overleed Luc Six 29 jaar geleden op 22 september 1994. Aan de gevolgen van ALS, een ziekte die leidt tot verlamming. “Hij was een workaholic”, vertelt Marijke. “Wanneer we even vrij hadden, gingen we samen wandelen.”

“In het centrum van Ieper ben ik niet meer geweest sinds mijn kindertijd, het geeft een bijzonder gevoel”

Momenten met haar ‘paps’, die Marijke blijft koesteren. Haar familie en vrienden kwamen zaterdagmorgen samen aan de voormalige woning van Luc in de Brakkestraat, een smal straatje in de Ieperse binnenstad. Marijke en haar supporters tuurden er nieuwsgierig naar de gevel. “Ik heb geen flauw idee van wie daar nu woont”, aldus Marijke. “Mijn vader is er opgegroeid en bracht hier zijn jeugd door. Mijn grootvader was actief in het sociale leven in Ieper. Hij was gemeenteraadslid en zelfs even plaatsvervangend schepen.”

Marijke woont in de Vlaams-Brabantse stad Zoutleeuw. “Paps leerde tijdens zijn studies in Leuven mijn moeder kennen en samen bouwden ze in die regio hun leven uit. Ze woonden na hun huwelijk in Erps-Kwerps. In het centrum van Ieper ben ik niet meer geweest sinds mijn kindertijd, het geeft een bijzonder gevoel.”

Opbrengst voor ALS liga

Haar symbolische wandeltocht door Vlaanderen moet centen opbrengen voor de ALS Liga. “Want ze kunnen alle steun goed gebruiken”, stelt Marijke. “Mams stond ooit mee aan de wieg van de ALS zelfhulpgroep in ons land. Het secretariaat was op haar adres gevestigd. Op congressen van de internationale organisatie kregen ze informatie en ondersteuning van buitenlandse groeperingen en onder impuls van Danny Reviers groeide de Zelfhulpgroep uit tot de ALS Liga. Zij leveren heel mooi werk voor patiënten en hun families.”

Marijke is nog niet halfweg en de teller staat al op zo’n 7.500 euro, een kwart boven het streefbedrag van 5.000 euro. “Mijn goede vriendin Anja zorgt onderweg voor de logistiek en veiligheid. Zij reist mee met de auto, zorgt voor proviand, bagage en checkpoints.”

Nog geen medicijn

Met haar tocht hoopt Marijke ook dat ALS voldoende onder de aandacht blijft. “Na de diagnose ALS verliest men de motorische zenuwen die de spieren aansturen, wat leidt tot krachtverlies, verlamming van de ledematen alsook moeilijk kauwen, slikken, spreken en ademen. De patiënt geraakt volledig gevangen in zijn eigen lichaam. De impact van dit proces op het gezin en de omgeving van de patiënt is zeer ingrijpend vanwege het aftakelend verloop van de ziekte. Er worden middelen getest die de ziekte schijnen af te remmen, maar voor een volledige genezing is er nog geen medicijn. Toen mijn vader ziek werd, was ALS nog veel minder gekend dan nu.” (TP)