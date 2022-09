Marijke Dejonckheere organiseert bloemenverkoop voor Kom op tegen Kanker: “Voorstel werd meteen aanvaard”

Onder impuls van Marijke Dejonckheere vindt er op zaterdag 17 september weer een bloemenverkoop ten voordele van Kom op tegen Kanker plaats in Deerlijk. Met de steun van de Gezinsbond hoopt ze vele bloemetjes voor het goede doel te kunnen verkopen.

Vrijwilligerswerk en sociale inzet zijn Marijke Dejonckheere (66) allesbehalve vreemd. De verpleegster mag dan wel van een welverdiend pensioen genieten, veel tijd om zich te vervelen heeft ze niet. Ze is al 45 jaar bestuurslid van de Gezinsbond Deerlijk, was vroeger actief bij de volksdansgroep Tresleca en de wijkraad De Statie en is nu nog aangesloten bij verschillende groepen en verenigingen: kinderboerderij Bokkeslot, het Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren en Femma. Tot rust komen doet ze via yogasessies.

Actie uiteenzetten

“In het derde weekend van september vindt jaarlijks de bloemenverkoop ten voordele van Kom op tegen Kanker plaats”, verduidelijkt Marijke. “Vorig jaar ben ik in Harelbeke gaan helpen verkopen met de actie. Een beetje uit noodzaak naar Harelbeke omdat er in eigen gemeente geen actie meer werd georganiseerd. De actie in Harelbeke was een meevaller en na afloop werd mij gemeld dat ik in 2022 ook weer welkom was om mee te helpen… Stilletjes aan begon echter het idee te rijpen om weer in Deerlijk met een bloemenverkoop uit te pakken. Ik ken behoorlijk wat volk in de gemeente. Dat moest toch mogelijk zijn. Een verantwoordelijke kwam bij mij langs om de actie uiteen te zetten en het nodige campagnemateriaal te overhandigen. Tijdens de varia van een bestuursvergadering van de Gezinsbond lanceerde ik mijn voorstel en dat viel meteen in goede aarde. Er werden snel voldoende mensen gevonden die zich ook wilden engageren. Op zaterdag 17 september staan we aan vier warenhuizen in Deerlijk om azalea’s te verkopen: Aldi op de Belgiek, Smatch in de Hoogstraat, Okay in de Vichtesteenweg en Spar Bulcaen in Sint-Lodewijk. We staan er vanaf 8.30 uur tot de voorraad uitgeput is… Een bloempje kost 8 euro. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.”

Ondersteuning

“Kanker heeft een grote impact op het leven van kankerpatiënten en de mensen in hun omgeving. Daarom zorgt Kom op tegen Kanker voor de nodige ondersteuning, of dat nu is in de vorm van praktische hulp, informatie of activiteiten die zijn aangepast aan kankerpatiënten, financiële steun of een luisterend oor. Ik kijk er echt naar uit. Ik dank nu al de deelnemende winkels, de verkopers-medewerkers en de vele mensen die een bloemetje voor het goede doel gaan kopen.”