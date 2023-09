Marijke (55) stapt van Ieper tot Erps-Kwerps voor ALS Liga: “Van geboortehuis van mijn papa tot aan zijn graf”

Zaterdag begint Marijke Six (55) aan een wandeltocht die haar in zeven dagen van de geboorteplek tot aan het graf van haar vader moet brengen: van Ieper tot in Erps-Kwerps in Vlaams-Brabant. Ze zamelt daarbij geld in voor de ALS Liga, ter ondersteuning van het onderzoek naar de ziekte die haar papa dertig jaar geleden trof. “Voor elk jaar van zijn strijd wil ik een dag stappen.”

Marijke Six woont tegenwoordig in het Vlaams-Brabantse Zoutleeuw, maar noemt zichzelf een halve West-Vlaamse. “Mijn vader was immers afkomstig van Ieper. Nadat hij mijn moeder had leren kennen tijdens hun gezamenlijke studententijd in Leuven, besloten ze om zich in het binnenland te settelen; in moeders geboortestreek. In Erps-Kwerps groeide ik op met mijn oudere broer Jan en daar ligt ook onze vader sinds september 1994 begraven”, vertelt ze.

7 voor 7

Marijke werd dit voorjaar 55 jaar en daarmee bereikte ze de leeftijd waarop haar vader Luc stierf, nadat hij zeven jaar lang aan ALS had geleden. “Die gedachte bezorgde mij een vreemd gevoel, alsof alle jaren die ik nu nog krijg extra zijn. Daarom wou ik graag iets betekenisvols ondernemen. Enerzijds om hem te herdenken en zijn verlies verder te verwerken, maar anderzijds ook om ALS in de kijker te zetten. Zo kwam ik uit bij 7 voor 7: voor elk jaar van zijn ziekte zal ik een dag stappen en op die manier wil ik ook geld inzamelen voor de ALS Liga”, legt ze uit.

“De steun is mooier dan ik had durven dromen”

Daarmee brengt Marijke een passend eerbetoon aan haar beide ouders. “Ik herinner mij paps als een workaholic, maar hij was ook een fervente scout en reiziger. Zo liftte hij als student in zijn eentje en in scoutsuniform tot in Zwitserland, waar mams toen op vakantie was. Zij stond dan weer aan de wieg van de Belgische Zelfhulpgroep voor ALS-patiënten en hun naasten, die ondertussen is uitgegroeid tot de ALS Liga. Dertig jaar geleden was het nog zoeken naar enige informatie of ondersteuning, maar nu verricht de Liga fantastisch werk met praktische tips, info over het lopend onderzoek en een uitleendienst met bijvoorbeeld rolstoelen of spraakcomputers”, weet Marijke.

Helemaal alleen

Zaterdagochtend vertrekt de IT-consultant aan het ouderlijke huis van haar vader. Een week later wil ze aankomen aan zijn graf. “Een tocht van zijn begin van zijn leven tot aan het einde dus, waarbij ik ruim twintig kilometer per dag zal stappen. Ik wandel helemaal alleen, langs de Grote Routepaden, maar een vriendin zal me met de wagen vanop een afstand volgen. Zij neemt ook mijn bagage mee en overnachten doe ik bij gastgezinnen. De avond voor mijn vertrek slaap ik bij een nicht in Ieper en ’s anderendaags bij een neef in Menen. Voorts kan ik na mijn oproep op sociale media terecht bij een weduwe en een weduwnaar van een ALS-patiënt, en zelfs bij een wildvreemde sympathisant die mijn actie op deze manier wil ondersteunen.”

Doelbedrag

Dat kan dus ook met een vrije donatie op de ALS Liga-actiepagina die Marijke aanmaakte. “Als doelbedrag gaf ik daar 5.000 euro op, maar ondertussen staat de teller al op meer dan 6.500 euro, na een tachtigtal giften. Van familieleden had ik wel verwacht dat zij een bijdrage zouden storten, maar ook oude klasgenoten en ex-collega’s die ik al jaren niet meer zag, steunen mijn herdenkingstocht. Dat geeft mij een bijzonder warm gevoel en goeie moed om de tocht aan te vangen. Het verzamelde bedrag zal worden ingezet voor het verdere onderzoek naar de oorzaken van ALS en mogelijke medicatie om deze dodelijke ziekte te stoppen”, besluit Marijke.