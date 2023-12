Mariette uit Diksmuide mag op kerstdag 100 kaarsjes uitblazen

Mariette Swijngedauw uit Diksmuide viert op kerstdag haar honderdste verjaardag. Het eeuwfeest werd recent al gevierd in bistro ’t Klein Gewin.

Mariette huwde met Hypoliet Beerlandt die drukker was. Hypoliet overleed in 2000. Het paar kreeg één dochter: Ingrid die gehuwd is met Patrick Decock en in Roeselare woont. Ingrid heeft twee kinderen: Steven en Leen. Leen is gehuwd met Dries Vanmeenen. De achterkleinkinderen van Mariette zijn Tristan, Charles en Laurence.

Bij de pinken

Tot vijf jaar geleden woonde Mariette nog alleen in de Eseweg in Diksmuide, daarna verhuisde ze naar de Vismarkt in residentie Sint-Andries.

Mariette is nog heel erg bij de pinken: “Als ik iets niet weet, moet ik het maar aan moeder vragen”, lacht haar dochter.

Goede genen

Wanneer men haar vraagt wat men moet doen om honderd jaar te worden, antwoordt ze lachend: “De goede genen hebben, gezapig leven, gezond eten, veel werken en af en toe een glas drinken.”

Samen met familie, vrienden en buren feestte ze in ‘t Klein Gewin in Diksmuide waar ook burgemeester Lies Laridon, schepenen Martin Obin, Greet Dever en Katleen Winne de jarige kwamen feliciteren en haar een paar geschenken overhandigden.