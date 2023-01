Mariette Decoorne is kaarterskampioene in Rustenhove

De kaartkampioen van het woonzorgcentrum Rustenhove werd onlangs gehuldigd. Afgelopen seizoen toonde Mariette Decoorne zich de beste kaartster.

Tijdens de kampioenenhuldiging werd er genoten van een kopje koffie met een stukje taart. Elke eerste woensdag van de maand gaat er een kaarting door in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Deze kaarting is voor iedereen toegankelijk. Volgende afspraak is op woensdag 1 februari vanaf 14 uur. (BF/foto JS)