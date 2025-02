Mariënstede verkoopt weer kaaspakketten

Mariënstede, de voorziening voor mensen met een beperking in hartje Dadizele, organiseert opnieuw haar kaaspakkettenverkoop. “Onze nieuwe kaasmeester Dieter zit boordevol innovatie en smaakvolle plannen. Voor deze 21ste editie hebben we ons best gedaan om enkele nieuwe, verrassende smaken toe te voegen aan onze vertrouwde klassiekers. We hopen dan ook dat onze zorgvuldig samenstelde selectie opnieuw in de smaak valt”, aldus Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede. Kaasproevers kunnen kiezen uit verschillende kazen: Ridder Jan, Keiems Bloempje, Kaasterkaas, Italiaanse kruidenkaas en Molenkaas. Bestellen kan tot en met 26 februari via www.marienstede.be. De bestelde kaaspakketten kunnen vanaf 7 maart afgehaald worden in het Kasteel van Mariënstede in Dadizele of in de winkel in Rollegem-Kapelle. “Met onze Ridder Jan Kaas nemen we binnenkort ook deel aan de Cheese Award. De eerste keer, echt wel speciaal in het jaar dat we met Mariënstede net veertig jaar bestaan.” (BF/foto JS)