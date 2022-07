Mariënstede bouwt aan toekomst: nieuwe ateliers klaar, nog heel wat plannen op tafel

Feest in Mariënstede, de voorziening voor mensen met een beperking in het centrum van Dadizele. Daar werden vorige week donderdag de vernieuwde bakkerij en het atelier ‘Fierma’ officieel geopend. De rechtervleugel van Mariënstede werd de voorbije periode flink onder handen genomen, maar de bouwhonger van Mariënstede is nog lang niet gestild. Volgend jaar staan er opnieuw grootste verbouwingswerken op til.

Dat Mariënstede niet bang is om serieuze verbouwingswerken door te voeren, werd de voorbije jaren al meer dan duidelijk. Zo kwam voor het kasteel Het Huis in het Park erbij en werd er ook heel er geïnvesteerd in het Huis van Cyriel. “De voorbije periode werd de voormalige kapel helemaal gestript. Op die manier konden we twee gloednieuwe delen creëren”, aldus directeur Lieven Detavernier.

Cliënten van Mariënstede kunnen voortaan gebruik maken van de nieuwe bakkerij en het nieuwe atelier Fierma. “We beschikten al over een bakkerij, maar die zat verstopt achter vier muren. Passanten kunnen nu van buiten onze mensen aan het werk zien.” In de bakkerij worden zowel koeken als brood gebakken. Die worden dan verkocht in de winkel van Mariënstede.

In Mariënstede zijn verschillende cliënten ook volop bezig met maatwerk. “Onze mensen werken in scholen en in tal van bedrijven, maar we halen ook de bedrijven naar hier. Zo doen we onder andere maatwerk voor Euro Joe en Think Pink. Dat gebeurt voortaan in ons ruim atelier Fierma.”

De bakkerij en Fierma werden vorige week donderdag officieel geopend. Dat gebeurde door de cliënten zelf. Zij kregen een rondleiding in het nieuwe gedeelte. In de late namiddag werden sponsors en bedrijven uitgenodigd om het afgewerkte project te bezichtigen. “Met dit project hebben we een vervolg gebreid aan de plannen met onze ateliers. Terwijl er in het Huis van Cyriel volop kaas en ijs wordt gemaakt, brengen we hier nu twee andere ateliers onder.”

Overnachtingsplaats

Ondertussen heeft Mariënstede nog tal van andere plannen. De voorziening voor mensen met een beperking kocht het oude klooster vlak bij de basiliek aan. “Het is de bedoeling om het klooster te verbouwen tot een artistieke ontmoetingsplek, een plaats waar we zowel onze mensen als allerhande creatievelingen van buiten Mariënstede elkaar kunnen ontmoeten. Het is de bedoeling dat we eind 2023 daar kunnen starten, maar met het initiatief op zich beginnen we al in september 2022. We nemen dan onze intrek in het Boothuis in het Rosarium.”

Een andere project dat binnenkort wordt uitgewerkt is de verbouwingswerken in de zogenaamde ‘Carabanne’. Het kleine huisje in de tuin wordt verbouwd tot een gezellige overnachtingsplek. “Wie dat wenst zal hier, ten midden van het park, kunnen overnachten voor een nacht. Daarna bieden we ook een ontbijt aan. Ideaal dus voor mensen die op doorreis zijn of voor ouders van onze cliënten die een bezoekje willen brengen.”

Nog in september start Mariënstede met een nieuw programma in het cinemazaaltje in het Huis van Cyriel. “Het is de bedoeling dat we per maand rond een bepaald thema gaan werken.” Meer informatie daaromtrent wordt binnenkort bekend gemaakt.

Nieuwe kamers voor cliënten

Het allergrootste bouwproject staat voor volgend jaar op de planning. “We vinden het belangrijk dat we onze cliënten voldoende comfort kunnen aanbieden. Het kasteel is wat verouderd en er zijn serieuze aanpassingswerken nodig zodat we onze mensen bijvoorbeeld een eigen toilet en douche kunnen geven. Het is de bedoeling dat we dit in een vier à vijftal jaar kunnen realiseren.”

In een eerste fase zal het achterste gedeelte van de rechtervleugel worden afgebroken. In een nieuwbouwgedeelte komen er twee lagen bij. “In totaal kunnen we zo tien nieuwe kamers bouwen. Daarnaast gaan we ook gaan onderkelderen. Die kelder zal dan gebruikt worden als stockageruimte. Het worden enkele uitdagende jaren, maar een ding is zeker: we zitten niet stil en bouwen aan de toekomst van onze cliënten.”