Mariene wetenschappers verhuizen naar imposant nieuw gebouw

Twee jaar na de start van de werken heeft een team van 130 wetenschappers en medewerkers zijn intrek genomen in de gloednieuwe InnovOcean campus. Het imposante complex herbergt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), zijn projectpartners en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Oostende heeft er een nieuwe landmark bij. Langs de Ankerstraat verenigt de InnovOcean campus een ongeziene verzameling van mariene kennis en diensten, wat het meteen een van de belangrijkste wetenschappelijke mariene instituten van Europa maakt.

Bij de realisatie van het bijna energieneutraal complex is heel wat aandacht besteed aan duurzaamheid, maar ook naar het uitzicht ervan. Zo is de buitenschil opgetrokken uit blauwe glasmozaïek wat naar de zee verwijst. Het gebouw bestaat uit zeven bouwlagen en een technische verdieping en heeft 20 miljoen euro gekost. “Het is een schitterend gebouw”, zegt Jan Mees, directeur van het VLIZ. “Niet alleen voor het VLIZ, maar ook voor onze partners. Verder vinden ook diensten van de UNESCO, het forum voor mariene wetenschappen European Marine Board, mensen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en van de Provincie West-Vlaanderen.”

Zeebibliotheek

In het complex is eveneens een grote zeebibliotheek ondergebracht, een reusachtige bron van wetenschappelijk onderzoek en kennisopbouw rond de zee. Ook buitenstaanders mogen hier gebruik van maken. “Het gebouw leent zich uitstekend om mensen samen te brengen in een open gebouw met weinig barrières”, voegt Jan Mees eraan toe. “Zo kunnen we mensen nieuwe wetenschap laten creëren en innoveren in het belang van onze maatschappij.”

De InnovOcean campus biedt op dat vlak trouwens heel wat mogelijkheden. Naast de kleinere vergaderzalen en dito mogelijkheden is op het gelijkvloers een grote conferentiezaal aangelegd.