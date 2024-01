Marie viert 100ste verjaardag zonder hartsvriendin Odette: “In gedachten was ze erbij”

Marie Stoops uit Oostende mocht op maandag 29 januari maar liefst honderd kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart. Ze deed dat in brasserie Chalet Minigolf in het bijzijn van haar familie en vrienden. Wie er voor het eerst in jaren niet bij was, is de onlangs overleden Odette.

Drie jaar geleden haalde Marie al eens de krant. Ze was toen ‘amper’ 97 jaar. De reden waarom ze toen persaandacht kreeg was omdat ze toen al vijf jaar samen met haar vriendinnen Ninette (98), Suzanne (95) en Odette wekelijks samenkwam in de bekende brasserie. Meer nog: het viertal – dat elkaar al kent van op de schoolbanken – had toen samen een leeftijd van maar liefst 375 jaar. Voldoende reden dus om de vier hartsvriendinnen samen aan het woord te laten over de betekenis van vriendschap.

Maandag zat Marie daar opnieuw om er haar honderdste verjaardag te vieren. Naast haar familie en andere vrienden, waren ook Ninette en Suzanne aanwezig. Odette was er niet, want zij overleed onlangs. “We hadden haar er natuurlijk graag bij gehad”, vertelt Marie. “Ik ben blij dat ik mijn honderdste verjaardag nog mag vieren en dat Ninette en Suzanne daar nog kunnen bij zijn. Met Odette was het feestje helemaal af geweest, maar ze heeft mijn honderdste verjaardag jammer genoeg niet gehaald. In gedachten was ze erbij.”

Feestvarken van de dag Marie trouwde met Eduard Callier en kreeg samen met hem drie kinderen: Fernand, Steve en Mary-Anne. Ook Marie kreeg enkele tegenslagen te verwerken in haar leven. Zo overleed haar man in 2009. Vijf jaar eerder moest ze afscheid nemen van haar zoon Steve. Toch bleef ze vol optimisme in het leven staan. “Wat mijn geheim is om zo oud te worden? Altijd content zijn”, zegt ze. “Ik ben altijd blij geweest met de kleine dingen des levens. Ik heb alles altijd geapprecieerd. Ik heb het geluk gehad dat ik altijd omringd ben geweest door vriendelijke mensen die goed waren voor mij.”

Marie hoopt volgend jaar opnieuw haar verjaardag in Chalet Minigolf te kunnen vieren en als het kan dan ook het liefst met Ninette en Suzanne erbij.