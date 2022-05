Marie-Rose Tavernier uit Dudzele wint elektrische fiets met digitale quiz in het kader van ‘Fietstoerisme in Harmonie’

Marie-Rose Tavernier uit Dudzele won de hoofdprijs van de digitale quiz in het kader van de verkeerscampagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’. Deze prijsuitreiking werd omwille van Covid-19 al meerdere keren uitgesteld, maar donderdagavond mocht Marie-Rose dan toch tijdens een ontvangst in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé een mooie elektrische fiets in ontvangst nemen.

Gouverneur Decaluwé gaf halfweg januari vorig jaar het startschot van de campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’, met als motto ‘Elke fietser verdient een veilige plaats op onze West-Vlaamse wegen’.

“In 2021 kwamen er 12 fietsers om in het verkeer. Het betrof 5 dodehoekongevallen, 3 ongevallen waarbij door de fietser geen voorrang verleend werd aan een andere weggebruiker, 2 valpartijen en 2 natuurlijke overlijdens”, zegt gouverneur Decaluwé.

Sensibilisering

“In 2021 bleef fietsen populair. Willen we het aantal verkeersdoden halveren, dan moeten we sterk inzetten op deze zwakke weggebruikers. Sensibilisering is daarom noodzakelijk”, luidt het.

De campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’ speelt hierbij een belangrijke rol. Deze campagne focust op een goede kennis van en respect voor de verkeersregels, de noodzaak aan een reglementair uitgeruste fiets, veilige fietspaden en hoffelijkheid van en tussen alle weggebruikers. “Deze zaken moeten ertoe bijdragen dat fietsers, die nog steeds de meest kwetsbare weggebruikers zijn, verkeersveilig aan het verkeer kunnen deelnemen”, aldus gouverneur Decaluwé, die verder wil inzetten op de jaarlijkse ongevallenanalyse en ook sneller op de bal wil spelen.

(CGRA/foto CGRA)