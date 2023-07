Marie Paule en Jean zijn een gouden paar

Op zaterdag 8 juli was er een feestmoment voor Jean Allard en zijn vrouw Maria Paule Devallé. De gelegenheid was hun gouden bruiloft.

Jean werd geboren in Bousbecque (Frankrijk) op 24 november 1950 en Marie in Doornik op 4 april 1951. Op 1 juni 1973 stapten ze in Kortrijk in het huwelijksbootje. Ze wonen sinds 1980 in de Margrietenweg, voorheen in de Wervikstraat, Kortrijkstraat en Sluizenkaai. Jean was industrieel ontwerper bij papierfabriek Dalle et Decomte in Bousbecque voor 42 jaar. Marie Paule maakte krulspelden in Vichte, werkte bij Cora, alsook 14 jaar bij Levis Strauss en 14 jaar in de Vlamschool. Jean heeft als hobby’s voetbal, rugby, wandelen, fietsen, familie en reizen. Marie Paule haar hobby’s zijn: reizen, fietsen, familie, wandelen, maar ook shoppen, naaien en koken. Ze hebben één dochter: Cynthia. Er zijn drie kleinkinderen: Justine, Thomas en Pauline. Het gouden koppel mocht geschenken in ontvangst nemen, zoals een aankoopbon en een gegraveerde vaas. (NVM/foto NVM)