Marie-Louise viert honderdste verjaardag

Woensdag 4 oktober is Marie-Louise Catry 100 jaar geworden. Ze werd geboren in Knokke op 4 oktober 1923.

Ze woont al 35 jaar in Oostkamp, eerst in de Bruggestraat, later in de Stationsstraat en sinds een aantal jaren in een service flat van Ter Haege, verbonden aan het RVT Sint-Jozef. Kort na de oorlog, op 10 juli 1945 huwde ze in de Heilig-Hartkerk in Knokke met Carlos Heyneman.

“We hebben elkaar leren kennen tijdens het schaatsen op de lac van Knokke, de plas achter La Reserve. Toen waren het wel nog zeer strenge winters”, vertelt Marie-Louise. Haar man overleed 29 jaar geleden. Naast de zorg voor haar gezin runde ze een winkel in zilverwerk in de Dumortierlaan in Knokke. Hun huwelijk werd bezegeld met Paul Heyneman gehuwd met Ann Vandendriessche, Danny Heyneman gehuwd met Linda Buddaert en Ingrid Heyneman gehuwd met Jean-Luc Moenaert.

Haar kleinkinderen zijn Barbara Heyneman, Eline Heyneman, Christophe Heyneman , Carol Heyneman, Maxime Moenaert en Magali Moenaert. Kobe, Elodie, Theo, Raf, Jaimy, Tom, Julie, Luna zijn haar achterkleinkinderen. Marie-Louise bracht vroeger veel tijd door met breien, borduren en van het genieten van een heerlijk glas champagne. Nu vult ze haar tijd met tv kijken, boekjes lezen en koffie gaan drinken met haar vriendin Monique waar ze altijd een gezellige babbel mee heeft.

Haar dochter verteld ook nog dat vroeger tot drie maal per jaar de grote kuis deed en dat stof afnemen nog altijd frequent gebeurt. Als we Marie-Louise vragen wat het geheim is om 100 jaar te worden antwoord ze vlot. “Content en optimistisch zijn. Veel beter kan het dan niet zijn zeker. Maar zeker in mijn geval is het het plezier dat ik heb aan het gezelschap van mijn kinderen en kleinkinderen.” (GST)