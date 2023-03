Marie-Louise Monbaliu blaast 100 kaarsjes uit in De Polderparel

Op 1 maart Ludovica (Marie-Louise) Monbaliu haar 100ste verjaardag in het woon-zorgcentrum De Polderparel in Westkapelle. Marie-Louise werd op 1 maart 1923 geboren in Heist op een boerderij in de Westkapellestraat.

Haar ouders Louis Monbaliu en Marie Lottefier hadden acht kinderen waarvan Marie-Louise de oudste was. De drie oudste zussen zijn nog in leven, Aline is van 1924 en Lia van 1925. Marie-Louise heeft tijdens haar jeugd steeds op de boerderij geholpen en ging naar de zustersschool in Heist. Na de oorlog huwde Marie Louise met Albert Dhondt van Westkapelle. Vele jaren deed ze de administratie van de aannemerszaak in wegenwerken gecombineerd met het huishouden. Samen met de zussen was ze graag bezig met mode en ook het zelf maken van kledij.

Marie-Louise en Albert kregen een zoon, Ivan die samen met zijn ouders in het familiebedrijf werkte. Zoon Ivan huwde met Claudine Daveloose. Ze kregen ook één zoon, Chris die de onderneming van zijn grootouders verderzet. Chris huwde met An Van Laere en zo kreeg Marie-Louise twee achterkleinkinderen, Marthe en Lowiek.

Marie Louise geniet nu van de goede zorgen in het woon-zorgcentrum De Polderparel in Westkapelle en van het bezoek van schoondochter Claudine die dagelijks langskomt. (DM)