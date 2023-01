Marie-Louise Desplenter (20) is de Krak van Izegem: “Met de hele familie naar Bocuse d’Or in Lyon”

Marie-Louise Desplenter uit Izegem werd in 2022 verkozen tot eerste commis (hulpkok) van België in de prestigieuze Club Prosper Montagné-wedstrijd. En dat smaakt duidelijk naar meer.

Marie-Louise Desplenter werd haast letterlijk in de horeca geboren. Straks is het 30 jaar geleden dat Bistro Vincent werd opgestart door haar ouders. In februari 1994 ging het restaurant open op de hoek van de Nieuwstraat en de Roeselaarsestraat, later verhuisde het naar de Bosmolens in het pand waar nu Gio & Sylvie met hun frituur hun intrek hebben genomen en 18 jaar geleden koos men voor de Kasteelstraat.

“Mijn mama kwam pas van school toen ze met de zaak startte en ik ben hier ook opgegroeid. Ik ben trouwens ook op school in de voetsporen van mijn mama getreden, ik heb nog enkele leerkrachten gehad waarvan zij ook les kreeg. Maar het was niet dat ik al vroeg wist dat ik dit wou studeren. Ik had een vriendin die voor schoonheidsspecialiste wilde gaan en dat sprak me ook wel aan. Tot we eens op school een gebakje moesten maken en ik voor een moelleux koos. Die was zo geslaagd dat ze me zot verklaarden mocht ik niet voor de koksschool kiezen.”

Marie-Louise Desplenter

Privé: Marie-Louise Desplenter (20) is de dochter van Stefaan Desplenter en Sophie Engels. Ze woont bij haar mama in de Bellevuestraat in Izegem. Opleiding en loopbaan: Studeerde eerst aan de Prizma Middenschool, in het vierde jaar trok ze naar Hotel- en Toerismeschool Spermalie waar ze de opleiding restaurant en keuken volgde en een specialisatiejaar gastronomie. Zit nu in het eerste (van twee) jaar Sales Representative in Vives in Kortrijk en helpt ook vaak mee in Bistro Vincent, de zaak die haar mama met hulp van haar ouders Frans Engels en Christine Vandenbussche runt. Vrije tijd: Gaat graag uit eten en shoppen.

Chef-koks zijn nog al te vaak mannen, maar Marie-Louise staat daartussen graag haar mannetje. “Op school viel dat eigenlijk nog mee, daar was het fifty-fifty. Maar het is inderdaad zo dat de meisjes vaak in de zaal terecht komen en de mannen achter het fornuis. Hier bij ons hebben we met Johan nog een kok in dienst die helpt bij mammie”, verwijst Marie-Louise naar haar oma. “Pappie doet de bar, mama de zaal en ik help waar nodig, ook aan de afwas als het moet. En ik ben dat al gewend van toen ik klein was. Toen ik vroeger van de Sint-Rafaelschool thuis kwam, hielp ik al met het pellen van de scampi’s. Er is hier ook altijd wel iets te doen in het restaurant. En we zijn echt een familiezaak. Als je één iemand van ons ziet, dan zie je ons meestal alle vier.”

Olympische Spelen

Haar Krakverkiezing vindt de jongedame een hele eer. “Ik ben er heel blij mee. Via Facebook heb ik wat reclame gemaakt en ook iedereen die kwam eten, spoorden we aan om te stemmen. En voor wie dat wat moeilijker ging, hielpen wij. En ik moet zeggen dat onze familie in Izegem ook heel veel mensen kent, dat zal ook wel geholpen hebben.”

Op haar verkiezing tot eerste commis bij de Club Prosper Montagné blikt ze tevreden terug. “Het was een oud-leerkracht die me opbelde en zo kwam ik in het team van chef-kok Piet Vande Casteele terecht.” Vande Casteele is zelf pas 24 jaar en eigenaar van Duchateau Catering. “Voor mij was dit buiten mijn comfortzone, voor de wedstrijd had ik behoorlijk wat stress, maar uiteindelijk is het ook naar meer gaan smaken. Ik werd ook tweede in de nationale selectie van Bocuse d’Or en zo mocht ik mee naar Lyon waar België vorig weekend 14de eindigde. Daar zijn alle toplanden uit de gastronomie vertegenwoordigd. Wij zijn maar een klein landje, maar we zijn niet slecht bedeeld als het op sterrenrestaurants aan komt. Bocuse d’Or is zowat de Olympische Spelen van de gastronomie. We zijn met een busje naar Frankrijk afgereisd, de hele familie ging mee en het werd weer een leuke ervaring.”