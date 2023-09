Marie-Loor uit Geluwe is nieuwe Tabaksfee

Marie-Loor uit Geluwe is de nieuwe Tabaksfee. Ze behaalde tien punten meer dan Eileen Bossuyt. Lora Claeys werd derde. De kersverse Tabaksfee won maar liefst voor 3.000 euro Wervik Cadeaubonnen. Eileen kreeg 1.900 euro, Lora 1.400 euro.

In de loop van deze week was er bij een tabaksteler de praktische proef tabaksnaaien en dat leverde Eileen het maximum van de punten (25) op. Marie-Loor won de zoektocht in het Nationaal Tabaksmuseum. Een nieuwe proef op het podium was darts. Het team van Lora scoorde hierin het best.

Alle vier de proeven stonden op maximum 25 punten. Doorslaggevend waren de theorie en de voorstelling aan de jury, zondagvoormiddag zonder publiek en telkens goed voor maximum honderd punten. Eileen won de theorie. De score van de jury was beslissend. Marie-Loor kreeg de meeste punten.

Veel plezier

“Ik ben superblij en hoop dat we met zijn drieën veel plezier maken en ik veel mensen leer kennen”, aldus de trotse winnares. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) was vol lof over de uittredende Tabaksfee en haar eredames.

“Ze waren altijd van de partij”, zegt hij. “Zelfs tijdens de herdenkingsmomenten, zoals de Wapenstilstand en vanmorgen de ceremonie ter gelegenheid van de bevrijding. Het is een unicum dat de Tabaksfee en eredames daarop present tekenen. Ze zijn een voorbeeld voor hun opvolgsters.”