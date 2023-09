Marie-Loor (21) uit Geluwe is nieuwe Tabaksfee: “Ik ben superblij!”

Marie-Loor Bossuyt (21) uit Geluwe is de nieuwe Tabaksfee. Ze won met tien punten meer dan Eileen Bossuyt uit Kruiseke. Lora Claeys uit Wervik werd derde. De kersverse Tabaksfee won maar liefst voor 3.000 euro Wervik Cadeaubonnen. Eileen kreeg 1.900 euro, Lora 1.400 euro.

In de loop van deze week was er bij een tabaksteler de praktische proef tabaksnaaien en dat leverde Eileen het maximum van de punten (25) op. Marie-Loor won de zoektocht in het Nationaal Tabaksmuseum. Een nieuwe en enige proef op het podium was darts. Iedere kandidate speelde met vier mensen die ze zelf koos en elk kreeg drie pijltjes. Het team van Lora scoorde hierin het best. Vooraf namen de meisjes ook deel aan de Grensleie fietszoektocht en daarin verzamelde de Tabaksfee de meeste punten.

Opvang daklozen

Al deze vier proeven stonden op maximum 25 punten. Doorslaggevend waren de theorie en de voorstelling aan de jury, zondagvoormiddag zonder publiek en telkens goed voor maximum 100 punten. Eileen won de theorie. De score van de jury was beslissend. Marie-Loor kreeg de meeste punten.

Marie-Loor Bossuyt woonde eerder in Wilrijk. Haar vader Demsey is de uitbater van restaurant A L’Os in de Klytemolenstraat in Geluwe. Ze begint binnen enkele weken aan de hogeschool Vives in Kortrijk aan haar laatste jaar Graduaat Orthopedagogie. “Ik deed stage en was jobstudent bij CAW Kortrijk waar ik hielp aan de nachtopvang van daklozen”, klinkt het. “Deze vakantie was ik jobstudent bij de buitenschoolse kinderopvang Sloeber in Geluwe en doe ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum Ter Beke Geluwe.”

Voorbeeld voor opvolger

“Ik ben superblij en hoop dat we met zijn drieën veel plezier maken en ik veel mensen leer kennen”, aldus de trotse winnares. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) was vol lof over de uittredende Tabaksfee Joni Vantomme en haar twee eredames. “Ze waren altijd van de partij”, zegt hij. “Zelfs tijdens de herdenkingsmomenten, zoals de Wapenstilstand en vanmorgen op de Leiebrug de ceremonie ter gelegenheid van de bevrijding. Het is een unicum dat de Tabaksfee en eredames daarop present tekenden. Ze zijn een voorbeeld voor hun opvolgsters.”

Op en rond het terras van retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum was er alvast heel veel volk, ook al door het mooi weer. Eileen Bossuyt mocht rekenen op de meeste supporters. De allerjongste Sarah Myerson (210 punten) werd vierde, Esmy Nolf vijfde met tien punten minder.