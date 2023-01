Marie Lammertyn is de Krak van Oostkamp: “Dit geeft me extra motivatie om verder te blijven doen”

Net zo verwonderd en enthousiast als bij haar nominatie reageert Marie Lammertyn nu als we haar vertellen dat ze verkozen werd tot Krak van Oostkamp. De nominatie was voor haar al een hele eer, maar nu de nominatie verzilverd is, is het een mooi begin van een boeiend jaar met heel wat persoonlijke uitdagingen.

De titel van Krak van Oostkamp is voor Marie Lammertyn een teken van waardering voor haar inzet en engagement binnen de Scoutsgroep FOS 207 en het Parkpop-verhaal. “Het was dan ook vanuit deze twee verenigingen dat er via sociale media heel wat gestemd werd. Ik heb een post gemaakt op mijn sociale media en die werd dan massaal gedeeld door mijn vrienden, die op hun beurt hun vrienden aanspraken. Ook binnen mijn familiekring ervoer ik een zekere fierheid toen ik hen vertelde over de nominatie. Als ze nu in de krant zullen lezen dat ik de nieuwe Krak ben, zal deze alleen maar groter zijn.”

Marie Lammertyn Privé Marie Lammertyn (25) is samen met Nikolas Mahieu en woont in de Schooldreef in Oostkamp. Loopbaan Marie studeerde af als lerares lager onderwijs met een specialisatie pedagogie van het jonge kind aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze werkt sinds vorig jaar bij CKG Kapoentjes in Oostende, een residentieel verblijf voor kinderen van 0 tot 8 jaar. Voordien werkte ze bij de minicrèche Filou. Vrije tijd Marie was hoofdleidster van FOS 207 De Eekhoorn, een taak die ze verderzet binnen de oud-leiding De Stam. Ze zou graag dit jaar meegaan op kamp om er te koken. Ze is ook het enigste vrouwelijk lid van het Parkpop-bestuur.

Grote veranderingen

2022 is een jaar geweest met grote veranderingen en uitdagingen voor de nieuwe Krak. Marie heeft een nieuwe job aangenomen. Ze werkte voordien bij kinderdagverblijf Filou. Tegenwoordig werkt ze bij CKG Kapoentjes in Oostende, een residentieel verblijf voor kinderen van 0 tot 8 jaar. “Het is een totaal andere invulling binnen mijn job als kinderbegeleider, maar een job met veel voldoening.” De huidige problemen binnen de kinderopvang liggen Marie Lammertyn nauw aan het hart ligt. “De crèches staan nu enorm in the picture. En ik begrijp dat. Er moeten controles zijn, er moet een veilige omgeving gecreëerd worden. Alle begeleiders moeten ook goed beseffen dat kinderen rechten hebben en dat zij respectvol behandeld dienen te worden. Maar soms gaat het nieuws te veel de negatieve kant op. De gevallen waar het misloopt zijn uitzonderingen en deze worden dan uitgebreid in beeld gebracht, waardoor mensen gaan denken dat er overal problemen zijn. De problemen van allerlei aard worden soms nogal uitvergroot. Er zijn gevallen waar het probleem enkel administratief is, zoals een document dat niet of verkeerd werd ingevuld. Op mijn werk besteden we hier dan ook heel veel aandacht aan, zodat we met alles in orde zijn. We zijn ons er bij CKG Kapoentjes van bewust dat we goed bezig zijn en vrezen dan ook geen negatieve evaluatie.”

Opportuniteiten

Onze Krak kijkt positief naar de toekomst. “2023 is nog maar gestart en er zullen zeker nog uitdagingen en opportuniteiten op me afkomen, we zien wel wat het brengt. Ik ben als Krak van Oostkamp zeer dankbaar voor de waardering en voor de vele positieve reacties, in eerste instantie op de nominatie. Het doet me enorm veel plezier dat zoveel mensen geloven in wat ik doe. Dat geeft mij de nodige energie om verder te werken binnen onze samenleving en het beste van mezelf te geven. Verder hoop ik dit jaar veel leuke en warme momenten te hebben met vrienden en binnen het engagement dat ik heb opgenomen verder te werken, zowel professioneel als binnen mijn vrijetijdsbesteding”, besluit Marie.