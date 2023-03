Marie-José uit De Haan blaast honderd kaarsjes uit

Marie-José Casier zag op 16 maart 1923 het levenslicht in Vlissegem, waar ze opgroeide samen met haar vader Louis, die timmerman was, haar moeder Emma Mazijn, haar twee broers Edmond en Kamiel en drie zussen Irma, Elisabeth en Yvonne.

In februari ‘49 leerde ze op de ‘kleine kermis’ in Vlissegem haar man Frans kennen, het was liefde op het eerste gezicht. Ze huwden in oktober van datzelfde jaar en trokken hun liefdesnestje ‘Vrede Hoek’ op in de Grotestraat in De Haan. Marie-José werkte als poetsvrouw, haar man Frans was stukadoor. Ze reisden graag, en nog het liefste van al naar Zwitserland.

Frans overleed jammer genoeg al op 61-jarige leeftijd, toen het koppel 38 jaar getrouwd was. Marie-Jose verblijft vandaag in het woonzorgcentrum Zilverduin in Vosseslag, waar haar verjaardag uitgebreid gevierd werd met familie, vrienden en kennissen. Ook het gemeentebestuur kwam de eeuwelinge in de bloemetjes zetten.