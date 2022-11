Marie-José Lagrou viert 101ste verjaardag

Marie-José Lagrou mocht op 6 november maar liefst 101 kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart.

Ze werd geboren in Ichtegem in een gezin van twee, maar later kreeg ze nog een broer en een zus. In 1939 overleed plots haar vader en dat was een harde klap voor Marie-José.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte het gezin naar Rumbeke. Het was daar dat ze haar man Rogier Gekiere leerde kennen. Met Gerda (76) en Nele (58) kregen ze twee dochters. Zij zorgden op hun beurt voor zes kleinkinderen, die dan weer voor zeven achterkleinkinderen zorgden. Zes jaar geleden verloor Marie-José haar Rogier. Hij werd 95 jaar. Sinds 2014 woont ze in woon-zorgcentrum Ons Geluk.

(foto JRO)