Marie en Hendrik vieren hun gouden huwelijksjubileum

Marie Lafaut en Hendrik Galle zegden ‘ja’ tegen elkaar en schepen Vercaigne op het gemeentehuis van Oostnieuwkerke op vrijdag 13 november 1972.

Een halve eeuw later werden ze door schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie in KOERS ontvangen, waar ze namens de stad, de provincie en het koningshuis in de bloemetjes werden gezet. De vonk sloeg over tijdens het eindejaarsbal van de zesdejaars van de Burgerschool in De Karre, de legendarische Rumbeekse dancing uit die tijd. Hendrik werkte enkele jaren voor de bouworde en nadien was hij controleur openbare werken bij de Stad Roeselare.

Marie was een achttal jaren vroedvrouw in de kraamkliniek van het H. Hartziekenhuis en gaf daarna 32 jaar les aan de verpleegsterschool Ic Dien. Siegrid, Lien en Diederik zijn hun kinderen. Undine, Sigurd, Sita, Yenna en Kobe hun kleinkinderen. Hendrik volgt de sportwedstrijden en de nationale en de plaatselijke politiek van nabij en Marie is zoveel mogelijk creatief bezig. Proficiat aan het gouden koppel en nog vele jaren samen. (AD/foto SB)