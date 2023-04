Marie-Claire Dumortier viert 102de verjaardag in Kortrijks Woonzorghotel

Woensdag was er een feestje in Woonzorghotel H. Hart. Marie-Claire Dumortier vierde er haar 102de verjaardag in het gezelschap van familie en bewoners die deze maand verjaren. Zij kreeg ook het bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Zij bood haar een bloemenruiker aan en een mandje Kortrijkse delicatessen.

Marie-Claire Dumortier is geboren op 23 april 1921 in Heule. Zij had drie zussen en een broer: Julie Claire (+), Denise, Christiane (+) en Jules. Toen ze 20 was studeerde Marie-Claire in Gent af als ‘gasthuisverpleegster’. Ze begon in 1942 als verpleegster in het privéziekenhuis van Dokter Lauwers aan het Sint-Jansplein in Kortrijk. Ze was er bekend als opgewekt en vlot in de omgang. Bij dokter Lauwers werd marie-Claire hoofdverpleegster. Ze werkte er tot 1962.

Paardenkoers

Marie-Claire trouwde met George Delorge, een Kortrijkse handelaar in textielgrondstoffen, toen ze 41 was. Het koppel ging in een villa aan de Schaapsdreef in Kortrijk wonen. Ze hadden zelf geen kinderen maar volgden het opgroeien van de kinderen en kleinkinderen van Marie-Claires zus en broer. Ze houdt van paarden en trok graag naar paardenkoersen. Ze was ook lid van de plaatselijke Kaartclub Magdalena. Toen haar man in 1985 overleed verhuisde Marie-Claire naar een appartement in de Minister Vanden Peereboomlaan. Sinds 2013 krijgt ze hulp van thuisverpleging. In 2015 trok Marie-Claire naar Zorghotel H. Hart.

Heldin tijdens WO II

Tijdens WO II werd Kortrijk zwaar geteisterd door luchtbombardementen. Marie-Claire aarzelde niet om overal de slachtoffers te helpen als hulpverleenster/verpleegster. Na de oorlog kreeg ze daarvoor diverse erkenningen en eretekens van het Rode Kruis en Stad Kortrijk.