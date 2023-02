Marie-Astrid Verslype wint net als vorig jaar Junior Journalist-wedstrijd in Meulebeke

Zo’n 200 kinderen namen deel aan de Junior Journalist-wedstrijd van de Meulebeekse Davidsfonds-afdeling. De beste 30 werden in de bloemetjes gezet, als winnaar kwam net als vorig jaar Marie-Astrid Verslype uit de bus.

De deelnemers uit het vijfde en zesde leerjaar aan deze schrijfwedstrijd kregen dit jaar geen gemakkelijke opgave. Het thema was #Lokale Helden #Trots en dit keer mochten ze geen verhaal schrijven erover, maar moest het een krantenartikel, interview of opiniestuk zijn.

Ongeveer 200 kinderen namen deel aan deze wedstrijd en elk van hen vond een held in zijn of haar buurt. Beroemde mensen die hen inspireren, filmsterren, sportfiguren, leerkrachten, hun ouders, ze passeerden allemaal de revue. Een deskundige jury las de opstellen en haalde er de beste 30 uit om in de bloemetjes te zetten.

Winnaars

Na een toffe workshop met striptekenaar Steven Derie (o.a. Kiekeboe, Urbanus…) werden de winnaars bekend gemaakt door juryvoorzitter An-Sofie Van Nieuwenhuyse. De jury vond trouwens dat de taalvaardigheid dit jaar van een hoger niveau was dan vorige jaren.

Laureaat van 2023 is, net als vorig jaar, Marie-Astrid Verslype. Ze maakte een interview en de jury prees haar taalvaardigheid en de structuur van haar werk. Ze haalde het voor Victor Vansteenkiste en Oona Schellaert.

Verder waren er eervolle vermeldingen voor Elena Vandewaetere, Henri D’Hoore, Amelie Ben Ali, Woug Migneau, Amélie Van den Berghe, Josje Devriese, Marith Blancke, Juliette Kerchof, Anastasia Sagaert, Remi Naessens, Manon Coussens, Andres Pille, Aline Vanneste, Liam Demeulemeester, Mona Werbrouck, Nika Hanton, Lennert Callens, Ties Deguffroy, Marie Vlaminck, Kylano De Cock, Lara Eitner, Phelien Vercruysse, Cyril Bolliou, Aglaya Tuytens, Adam Chakrouni, Nicolas Schaek en Alana Gelaude.