Marie-Anne is verknocht aan Gijverinkhove, ondanks gebrek aan comfort: “Geen verwarming in de winter”

Marie-Anne Vanquaethem kent luxe noch comfort in haar woning aan de Weegschede. Er is geen verwarming, geen elektriciteit, geen licht en geen water. Het waren vorige week barre leefomstandigheden toen hevige vrieskou ons land teisterde. “Toch is dit mijn eigen keuze. Ik zou een oplossing kunnen zoeken, want ’s winters is het meer overleven dan leven. maar ik trek mij op aan kleine gelukjes”, vertelt de kranige dame van 62.

Marie-Anne Vanquaethem werd geboren als oudste van drie kinderen en ze groeide op in een kleine hoeve in de Lostraat. Ze behaalde haar diploma van verpleegassistente, maar na haar huwelijk ging ze aan de slag in de superette van haar man in Koksijde. Toen die winkel stopte, kon ze in opdracht van het OCMW van Koksijde als zorgverlener aan de slag.

Back to the roots

“Poetsen, koken, boodschappen doen, kledij herstellen, haar opdraaien, … ik deed het allemaal”, vertelt Marie-Anne. “Ik had voldoening van mijn werk en heb het 16 jaar gedaan. Na een heupoperatie in 2016 heb ik niet meer gewerkt. Gaandeweg ons huwelijk heb ik mijn man gevraagd of we toch niet naar Gijverinkhove zouden kunnen verhuizen.”

“Ik ben geen stadsmens en op ons appartement in Koksijde hadden we zelfs geen eigen tuin. Plus: mijn hart ligt in Gijverinkhove. Voor een rasechte Koksijdenaar als mijn man was dat natuurlijk onbespreekbaar. ‘Als je in Gijverinkhove wil gaan wonen, zal je alleen in Gijverinkhove moeten gaan wonen’, was zijn reactie. Ik begrijp hem ergens wel. Heel zijn familie woont aan de kust en voor hem is dit kleine dorp het hol van Pluto.

En zo komt het dat ik het gros van de tijd in mijn huis in Gijverinkhove verblijf. Ook al heb ik er nul comfort: geen elektriciteit, geen verlichting, geen verwarming en geen water. Hoe ik daarmee omga? Om toch iets te zien, gebruik ik een zaklamp en durf ik wel eens theelichtjes zetten. Die doven zichzelf en zijn dus veilig. Het is nog gezellig ook. Water om me te wassen neem ik buiten aan de pomp. Vorige week was die bevroren en kon ik terecht bij tante Andrea, die ook mijn buurvrouw is.”

“Om warm te blijven, kleed ik me in laagjes: beter vier lagen op elkaar dan 1 dikke trui. Ik draag twee paar kousen, laarzen en handschoenen in huis. En ’s nachts kruip ik in een slaapzak met goed veel dekens er op. Je ziet, ik ben creatief”, knipoogt Marie-Anne. “Eten is natuurlijk ook niet simpel. Omdat ik geen elektriciteit heb, kan ik niets koken of opwarmen. Ik eet veel boterhammen met toespijs. Groenten, fruit of vlees koop ik nauwelijks.”

Tante Andrea

Marie-Anne heeft één groot geluk: naast haar rijwoning woont tante Andrea die wél een verwarmde en comfortabele woning heeft. Permanent bij tante wonen, kan niet, er af en toe binnen springen wel.

’s Morgens ontbijten we meestal samen”, vertelt Marie-Anne. “We drinken een tas koffie bij de radiator, slaan een babbeltje en dat doet deugd. ’s Avonds spring ik vaak nog eens binnen. Tijdens de vriestemperaturen vorige week was het moeilijk. Ik hoefde niet te vrezen voor bommen, maar voor de rest leefde ik toen inderdaad zoals de Oekraïense bevolking… Het was hard. Op zulke momenten moet ik moeite doen om positief te blijven. Toch hebben veel mensen het nog slechter, denk ik dan. Vluchtelingen, mensen in oorlogsgebied, mensen die ernstig ziek zijn, …”

“Ik ben gezond en trek mij op aan kleine dingen: een tas warme koffie en een babbeltje bij tante Andrea of tante Paula die ook op de Weegschede woont, samen een eclair eten, een vriendelijk woord van een dorpsgenoot, de middernachtmis hier op kerstavond of een bezoek aan tante Angèle in het rusthuis in Alveringem. Zij is altijd mijn tweede moeder geweest en betekent veel voor mij. Onlangs verlangde ik naar een kerstboom in huis. Omdat mijn huis vol staat met spullen van vijftig jaar ver – ik kan niets weggooien – is er jammer genoeg geen plaats.”

“Plus: geen elektriciteit betekent geen lichtjes. In de plaats heb ik vorige zaterdag bij tante Andrea de kerstboom helpen zetten. Het leven is soms moeilijk, maar zolang we gezond zijn, kunnen we lichtpuntjes vinden. Daar trek ik mij aan op. En misschien kan dit ook andere mensen aanmoedigen”, geeft Marie-Anne nog mee.