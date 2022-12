Marianne voert actie tegen femicide aan Kortrijks stadhuis

Donderdagavond voerde Marianne, dat is een vrouwenbeweging van PVDA, actie tegen femicide aan het stadhuis van Kortrijk.

De vrouwenbeweging van de PVDA voerde actie voor een echt ambitieus beleid, om te investeren in hulpverlening, daderbegeleiding, in meer handen bij Justitie. “Een beleid en budget voor gespecialiseerde politie-eenheden die in elk korps slachtoffers kunnen opvangen van seksueel en intrafamiliaal geweld. Er zijn meer mensen nodig die deze hulp moeten kunnen bieden”, zegt woordvoerder Annelies Vandamme van Marianne. De vrouwenbeweging spiegelt zich aan Spanje en Brussel. “Spanje heeft daarvoor een ambitieus budget van 209 miljoen in 2022. De Brusselse EVA-cel, gespecialiseerde zedeninspecteurs die slachtoffers opvangen van seksueel en intrafamiliaal geweld, levert goed werk en maakt het nummer 1712 beter bekend en 24/24 bereikbaar maakt.”

Groot probleem

De vrouwenbeweging Marianne geeft ook enkele voorbeelden. “Op 4 december werd Heidi door haar ex-partner vermoord in Marke, deelgemeente van Kortrijk. Hierdoor is zij al het 22ste slachtoffer van femicide dit jaar in België. Geweld tegen vrouwen blijft een groot probleem in onze samenleving. Een femicide komt nooit uit de lucht gevallen. Er is altijd een voorgeschiedenis van eerder geweld. Haar ex had haar eerder al fysiek aangevallen. De politie was op de hoogte”, gaat Annelies Vandamme verder. “Ook op gemeentelijk niveau zijn veel meer preventiecampagnes nodig. De lokale meerderheid moet haar verantwoordelijkheid nemen.”