Marian en Mourad voelen zich thuis in B&B Domaine Bel Air in Frankrijk: “Geen nine-to-five en dat bevalt ons prima”

Op 6 december 2018 verhuisden Marian Deneir (51) en Mourad Vancompernolle (47) van Lendelede naar Crozon-sur-Vauvre in Frankrijk, waar ze B&B Domaine Bel Air uitbaten. Marian zocht destijds een nieuwe uitdaging en haar partner Mourad ging met haar mee. “We zijn zeker nog niet van plan om naar België terug te keren.”

Marian Deneir richtte in 2008 het dienstenchequebedrijfje Comfy in Lendelede op. “Dat heb ik tien jaar lang met veel plezier gerund”, zegt ze. “Maar de tijd was rijp om iets anders te doen. Op zondagavond zat mijn Comfy-mailbox vaak al vol met allerlei problemen voor de week erna.”

Zowel Marian als haar partner Mourad zag het niet meer zitten om vele uren te werken om zich een mooie wagen en een mooi huis te kunnen permitteren, maar daardoor te weinig tijd te hebben om er echt van te kunnen genieten. “We vroegen ons af hoe we de kwaliteit van ons leven konden verbeteren. Ik zat al langer met het idee van een B&B in Frankrijk in mijn hoofd, maar ik wilde mijn opgroeiende dochters niet zomaar verplichten om die droom te volgen. Zij moesten hun eigen leven kunnen leiden.”

Toevallig kreeg Marian in die periode een telefoontje van iemand die interesse had in Comfy. “In het verleden had ik al meerdere keren geweigerd om te verkopen. Maar toen was ik wel benieuwd: zou de verkoop van mijn bedrijfje samen met de verkoop van mijn huis in Lendelede voldoende opbrengen om elders een comfortabel nieuw leven op te bouwen? Het voorstel was aanlokkelijk en de potentiële koper had dezelfde personeelsfilosofie als ik. Dat vond ik belangrijk, omdat ik mijn personeel niet in de kou wilde laten staan.” En zo vielen de puzzelstukjes in elkaar.

Gasten kunnen genieten van het zwembad. © gf

Zoektocht

Het koppel bezocht enkele huizen in de Auvergne en de Limousin. “Die laatste regio was eigenlijk onze eerste keuze, maar we vonden er geen ideaal pand. Onderweg zagen we op internet een advertentie voor een huis in het uiterste zuiden van de Indre, tegen de grens met de Creuse, in Crozon-sur-Vauvre. Dat ligt bijna 600 kilometer van West-Vlaanderen. Op de terugweg van Limousin besloten we ook die woning te bezoeken. We waren meteen gecharmeerd door de prachtige streek. Ik was op slag verliefd op de architectuur van de omgebouwde schuur en de tuin van anderhalve hectare. We kochten het pand en richtten het volledig naar onze eigen smaak in.”

“Men komt hier voor de rust: in onze B&B zijn alleen gasten vanaf 16 jaar welkom”

Het uitzicht wordt volgens Marian bepaald door de vele hegjes langs de smalle plattelandsstraatjes en de uitgestrekte velden waar de beroemde Limousin-koeien op grazen. Domaine Bel Air ligt dicht bij La Vallée des Peintres, waar kunstschilder Claude Monet zijn inspiratie haalde, en ook vlak bij het huis van de Franse schrijfster George Sand. “Je kunt hier urenlang wandelen en fietsen in de vrije natuur. Ook voor avonturiers is er een ruim aanbod aan activiteiten zoals bungeejumpen, vliegtuigdopen, escapegames en waterskiën. In het nabij gelegen Guéret kan je een wolvenpark en het grootste labyrint van Europa bezoeken. Er zijn ook veel kastelen en kerken met oude fresco’s in de buurt. Voor elk wat wils dus, maar wie bij ons op vakantie komt, zoekt meestal de rust op. Daarom zijn wij ook een ‘adults only B&B’, waar alleen gasten vanaf 16 jaar welkom zijn.”

Aanpassing

“In het begin was het voor ons in Frankrijk wel wat onwennig”, zegt Marian. “We kenden hier uiteraard niemand. Maar op een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis leerden we enkele mensen kennen en ondertussen bouwden we al vele mooie vriendschappen op. Ons vriendenclubje is nu internationaal.”

De tuin is anderhalve hectare groot. © gf

Het leven in een B&B is nog steeds druk, geeft het koppel toe. “In het seizoen werken we meer uren dan vroeger. Dan staan we meestal om 7 uur op en zijn pas klaar na 22 uur als er een table d’hôte was. En toch is het anders dan in België. Het is geen nine-to-five-job, maar dat bevalt ons prima. De tijd vliegt voorbij. Wij doen dan ook alles zelf: de was en de plas, het koken, de boodschappen, … Mourad staat in voor alle klusjes en de gasten ontvangen we samen. Ik kookte en bakte altijd graag, die passie herontdekte ik hier. In onze tuin staan verschillende fruitbomen en een klein moestuintje met sla, tomaten, meloenen en courgettes, die ik verwerk in onze table d’hôte of in confituur voor het ontbijt.”

Familie in België

Het grootste nadeel vindt Marian het feit dat ze erg gebonden zijn aan het huis. “Je moet immers altijd klaar staan voor de gasten. Daardoor ontbreekt het soms aan vrije tijd. Maar we sluiten ook wel eens een dagje en doen dan zelf een uitstap, waarbij we langs de vele mooie brocantezaken slenteren. In de winterperiode is het bovendien een stuk rustiger.”

De dochters, Elisa en Pauline, zijn inmiddels respectievelijk 29 en 26 jaar. “Ze zijn gehuwd en wonen allebei nog in België. Pauline heeft een zoon, Adam, en Elisa verwacht een kindje in augustus. We missen uiteraard onze kinderen, kleinkind en familie, maar we zijn zeker niet van plan om naar België terug te keren. We hebben het hier goed”, besluit Marian.