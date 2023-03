Marialoopschool schenkt Zorgmoatjes aan Sint-Andriesziekenhuis

Op woensdag 15 maart vond in het Sint-Andriesziekenhuis de overhandiging plaats van ‘Zorgmoatjes’. Het initiatief gaat uit van de Marialoopschool uit Meulebeke waarbij ze kinderen van ouders of grootouders met kanker ondersteunen door hen een zelfgemaakte knuffel te geven, een ‘Zorgmoatje’ aan wie ze al hun zorgen omtrent het ziekteproces kwijt kunnen.

Tijdens de voorbije Kerstmarkt zamelde de Marialoopschool geld in om te besteden aan een project voor het Oncologisch Support Team van het Sint-Andriesziekenhuis. Het idee rees om knuffels te maken voor kinderen waarvan de ouders of grootouders kanker hebben, een steun en toeverlaat aan wie ze al hun zorgen kwijt kunnen. Directeur Marialoopschool Eva Rubens: “We hebben vrijwilligers gezocht om deze knuffels te maken. In onze zoektocht naar een naam kwamen we uit bij het West-Vlaamse moatje, waar we dan Zorgmoatje van gemaakt hebben aangezien het de zorgen van de kinderen van ouders of grootouders met kanker helpt dragen.”

Bevordering van verwerkingsproces

Een Zorgmoatje is een kleine stoffen knuffel die voortaan in het Sint-Andriesziekenhuis meegegeven wordt aan kinderen waarvan de ouders of grootouders kanker hebben. De knuffel is voorzien van een rits als mond waarin de kinderen hun zorgen kwijt kunnen. Ze kunnen hun zorgen opschrijven of een tekening maken en deze vervolgens toevertrouwen aan hun Zorgmoatje. Dat is niet enkel bevorderlijk voor het verwerkingsproces van de kinderen en het leren omgaan met emoties, maar vormt ook een hulpmiddel voor ouders om over kanker te spreken. Hierdoor zullen de zorgen misschien niet volledig verdwijnen, maar het kind krijgt wel de kans om deze even naast zich neer te leggen. Doordat de Zorgmoatjes handgemaakt zijn met diverse kleurtjes en stofjes zijn ze ook stuk voor stuk uniek. Ouders kunnen overleggen welk zorgenvriendje voor welk kind de juiste keuze is en het uitkiezen vormt een leuk moment voor de ouders en kinderen. (KeMa)