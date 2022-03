Mariakapel verhuist naar de nieuwe dorpstuin

Dat de Mariakapel, op de hoek van de Wevelgemstraat met de Schonekeerstraat, onherroepelijk plaats moet ruimen voor de nieuwe Leiebrug en de herinrichting van de omgeving staat al langer vast. Na een vurig pleidooi van de kerkfabriek Sint-Bavo Lauwe toont De Vlaamse Waterweg nv zich nu bereid om de kapel te verplaatsen en te integreren in de nieuwe groene ruimte.

“We gaan in op de suggestie om de kapel een nieuwe plaats te geven in de nieuwe dorpstuin. Op die manier zorgen we ervoor dat dit erfgoed niet verloren zal gaan bij de realisatie van de nieuwe brug en de aanliggende omgeving”, zo laat De Vlaamse Waterweg nv weten. Ook de stad Menen gaat als toekomstige beheerder van de dorpstuin akkoord met dit voorstel.

Secretaris Patrick Caenen van de kerkfabriek Sint-Bavo Lauwe reageert opgetogen op de beslissing. “Dat is zeer goed nieuws voor alle Lauwenaren en niet in het minst voor de bewoners van de Wevelgemstraat, Leiestraat, Goevrouwestraat en Dronckaertstraat. Ze stonden massaal achter het idee om het kapelletje te behouden. Het leefde echt bij onze bevolking. Dit waardevol cultureel erfgoed mocht niet verdwijnen. Voor velen is de kapel een betekenisvol anker van steun en houvast. Ik dank ook De Vlaamse Waterweg nv, die onze vraag ter harte nam en hiervoor de instemming van het stadsbestuur van Menen verkreeg.” (Carlos Berghman)