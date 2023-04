Mariagrot in Olsene in eer hersteld

Na ongeveer een jaar aan restauratiewerken is de Mariagrot van Olsene in eer hersteld. De grot is bijna 150 jaar oud en begon de laatste jaren zijn leeftijd te tonen. Op 30 april, op de vooravond van de Mariamaand, wordt de vernieuwde grot ingezegend. “Het resultaat is prachtig”, zegt Paul Lapierre van de parochieploeg.

De Mariagrot in Olsene werd gebouwd in opdracht van barones Maria-Coleta Surmont de Volsberghe. Zij was getrouwd met baron Polydore Piers de Raveschoot, die op zijn beurt het kasteel van Olsene liet bouwen. De barones wou een Mariagrot naar voorbeeld van Lourdes, daar verscheen volgens de overlevering in 1858 de maagd Maria aan Bernadette. “Lourdes was echter nogal ver weg voor de mensen van Zulte dus wou de barones dichter bij huis een plek inrichten om Maria te vereren”, weet Paul Lapierre, lid van de parochieploeg en de Heemkundige Kring. “In 1876 werd de grot voltooid en ingewijd. Op de weg van Kortrijk naar Gent was het lange tijd een populair bedevaartsoord. In 1976 werd er nog onder grote belangstelling het honderdjarig jubileum van de grot gevierd met een processie door het dorp.”

Sindsdien tastte de tand des tijds de grot echter meer en meer aan. De oude cementbepleistering brokkelde af en de gemeente moest de grot afsluiten wegens gevaar voor vallende brokstukken. In mei 2022 startte de renovatie onder leiding van gespecialiseerde firma Lapis Arte. “De oorspronkelijke structuur van metselwerk hebben we opnieuw bepleisterd”, zegt Jozefien De Clerck van Lapis Arte. “In de grot zijn openingen voorzien waar planten in kunnen groeien of vogeltjes in kunnen nestelen. Het is de bedoeling dat dit een levende plek blijft.”

Alles samen kostte de renovatie 97.000 euro, waarvan 12.000 gesubsidieerd werd. Op 30 april wordt de vernieuwde grot ingehuldigd. Om 14.15 uur start een kleine processie en om 15 uur zal vicaris-generaal Joris Polfliet de grot inzegenen. (JF)

Een filmpje met het verhaal van de grot is te vinden op www.parochieinzulte.be. (Jonathan Folens)