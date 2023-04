Maria Warlop blaast honderd kaarsjes uit

Maria Warlop is 100 jaar geworden. Ze is geboren en getogen in Poperinge. In wzc Emmaüs langs de Oostlaan waar ze woont, was het groot feest.

Maria Warlop was jarenlang de uitbaatster van een kruidenierswinkel in de Casselstraat. In de winkel kon je ook terecht voor nieuwkuis. Tot haar 67ste hield ze de winkel draaiende. Voor ze de kruidenierszaak uitbaatte, hielp ze ook mee in de bakkerij van haar broer.

Maria was ongehuwd en had geen kinderen, maar kon tot op vandaag altijd rekenen op de steun en zorg van neven en nichtjes. Maria had ook een grote interesse in de wereld. Ze maakte verre reizen in Europa, maar ook naar Egypte en Canada.

Radio

Ook nu nog volgt ze alles was er gebeurt in de wereld door veel naar de radio te luisteren.

Toen Maria 98 jaar werd, verhuisde ze van haar woning naar het wzc Emmaüs langs de Oostlaan. Daar vierde ze nu haar 100ste verjaardag met een receptie. Achteraf was er met haar familie nog een maaltijd in hotel Palace in Poperinge.