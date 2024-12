Maria viert 104de verjaardag fit en monter: “Nog elke dag haar wandelingetje”

Op maandag 23 december blies Maria Van Beckhoven uit Blankenberge 104 kaarsjes uit.

Maria woont sinds drieënhalf jaar in Residentie Huis aan Zee waar ze nog dagelijks haar wandelingetje doet. “Maria is voor haar 104 jaar nog fit en monter. Dagelijks probeert ze haar wandeling van het vierde verdiep naar het onthaal te doen”, zegt directeur Rebekka Steyaert. Maria zag op 23 december 1920 het levenslicht in Hove bij Antwerpen. Samen met haar man Victor, die in 1996 overleed, kreeg ze een dochter en twee zonen. “Maria blijft graag op de hoogte van het nieuws in haar geboortestad: ze bladert nog dagelijks door de Gazet van Antwerpen”, klinkt het in de residentie.

Vroeger speelde ze piano. “Dat lukt nu niet meer, maar Maria luistert wel nog altijd graag naar klassieke muziek op de radio. Vroeger had ze thuis een mooie vleugelpiano staan”, vertelt haar familie. Een andere passie was reizen, onder meer naar Amerika. In de zomer ging Maria vaak wandelen in de Zwitserse bergen. Haar 104de verjaardag was goed gevuld. “Eerst en vooral mocht ze ‘hoog bezoek’ ontvangen, zoals ze zelf zei. Maria was blij met de komst van de burgemeester en schepenen, en mocht daarna ook nog op restaurant om dit mooie levensjaar te kunnen vieren in het bijzijn van haar familie. Hopelijk mogen we er samen nog een aantal jaartjes aan toe breien”, besluit directeur Rebekka Steyaert.