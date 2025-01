Maria viert 101ste verjaardag in wzc Ben

Er werd een mooi feestje gebouwd in het woonzorgcentrum BEN in de Kortrijksestraat in Ardooie. Precies 101 jaar geleden werd Maria Vandeginste geboren en dat werd gevierd. Ze is meteen de eerste 100-plusser die dit jaar de verjaardag viert in de gemeente.

Maria is afkomstig uit een groot gezin met drie broers en één zus. Ze trouwde met Victor Coudenys die overleden is in 1992. Afkomstig van de wijk de Tassche gingen ze zich vestigen in de Beverensestraat.

Nu woont Maria al ongeveer twee jaar in het woonzorgcentrum BEN waar ze goed omringd wordt en van de beste zorgen geniet.

Beroepshalve heeft ze 14 jaar lang in de wasserij het Sneeuwklokje in de Watervalstraat gewerkt. Maria ging eveneens werken bij mensen thuis. Ze hielp er in het huishouden en was een gewaardeerde kokkin. Maria zag het eveneens zitten om te helpen in de tuin en op het land.

Keukenprinsesje

“Wat mijn hobby’s waren? Breien en haken en allerlei, handwerk waren daar zeker bij”, zegt Maria. Maar wie haar kende wist ook haar kookkunst te waarderen. Maria was een keukenprinsesje. Met veel liefde zorgde Maria ook voor haar echtgenoot. Dit belette haar niet om af en toe een reisje mee te pikken met De Meibloem. Ze werkte ook mee binnen de KAV.

De 101-jarige Maria Vandeginste heeft ook een formule om het tot eeuwelinge te schoppen. “Af en toe, maar met mate, een goed glas bier drinken. En daar is het nu tijd voor geworden.” (JM)