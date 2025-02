Maria Verplancke uit Brugge blaast vandaag 105 kaarsjes uit

Op dinsdag 4 februari blaast de Brugse Maria Verplancke 105 kaarsjes uit. Deze kwieke hoogbejaarde woont nog zelfstandig thuis in de Lange Molenstraat in Sint-Andries. Haar geheim recept voor een lang leven? Maria : “Veel geluk en af en toe een ‘Elexir’ drinken.”

Maria Verplancke zag het levenslicht op 4 februari 1920 in haar ouderlijk huis in de Doornstraat in Sint-Andries. “Ik was de oudste in een gezin met vier kinderen. Papa August was werkman, hij ging in het seizoen bieten plukken in het noorden van Frankrijk en werkte voor kasteelheren. Ik ben maar tot mijn veertiende naar school gegaan. Mama Adronie Gekiere werd blind, toen ze amper 33 jar oud was. Als oudste moest ik thuis inspringen.”

Boerderijtje

Enkele maanden na de uitbraak van WO II leerde zij Camiel Clarysse kennen. “We zijn, na een korte verloving, op 29 oktober 1940 getrouwd. Camiel had een boerderij in Aartrijke. Ik melkte zelf de koeien. We moesten tijdens de oorlog onze etenswaren wegsteken voor de Duitsers. Tussen 1942 en 1963 kreeg ik tien kinderen, van wie er twee op heel jonge leeftijd stierven”, aldus Maria Verplancke, die in 1952 met haar gezin terugkeerde naar Sint-Andries.

Maria als kind. © gf

“We konden een boerderijtje naast mijn ouderlijke woning pachten. De opbrengst van onze twee koeien en kippen leverde niet genoeg op, daarom voerde Camiel brood rond om in ons levensonderhoud te voorzien”, vervolgt onze gesprekspartner. Vijf jaar later bouwden ze een huis in de Lange Molenstraat. “Onze vroegere hoeve is deels opgeslokt door het Jan Breydelstadion.”

Voetbalstadion

Al die jaren zag Maria Verplancke hoe het landelijke Sint-Andries langzamerhand volgebouwd werd: “Vroeger was dat hier een boerengat vol weiden en landbouwgrond! De plannen voor het nieuw voetbalstadion storen mij niet, wellicht zal het niet meer voor mij zijn. Ook bij de bouw van het huidig stadion, dat toenmalig burgemeester Michel Van Maele in 1975 liet bouwen, was er overlast. Er is wat verkeershinder, maar mijn kinderen kunnen achter ons huis parkeren.”

Dank zij buurman Hilaire De fauw en reisorganisatie Ultra Montes trokken Maria Verplancke en Camiel Clarysse vaak op reis: “Enkele keren naar Duitsland, maar ook naar Lourdes en Rome, met de Paters Salesianen. Je mag gerust zeggen dat ik katholiek ben, ik bid elke dag”, zegt de hoogbejaarde Bruggelinge.

OKRA

In een kast in de woonkamer, onder enkele doodsprentjes, prijkt een foto van de huidige paus Franciscus. Eén van die prentjes is het rouwkaartje van Maria’s man Camiel Clarysse, die in 1984 overleed. “Hij is twee jaar ziek geweest, ik heb hem al die tijd verzorgd”, vervolgt Maria Verplancke, die lid is van KAV, OKRA en Samana: “Tot mijn 97ste heb ik in mijn Renaultje veel senioren naar activiteiten vervoerd.”

Haar zoon René woont inmiddels bij haar in. Zelf is Maria, die al betovergrootmoeder is, sedert een valpartij niet zo mobiel meer. Ze verplaatst zich in huis met de hulp van een rollator. “Twee keer daags passeert er een verpleegster om mij te helpen met het wassen en het aankleden. En vier uren per week komt Familiehulp. Maar koken doe ik nog zelf! Ik heb voor vijf dagen tomatensoep bereid en deze middag staan varkenskoteletten, met patatten en prei op het menu.”

Elixir

Bomma, zoals Maria Verplancke door haar kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen genoemd wordt, kijkt uit naar haar verjaardagsfeest: op zondag 9 februari verzamelt heel de familie in Hotel Salons De Vrede in Ichtegem. “We verwachten tachtig familieleden. Vroeger kwamen we elke hoogdag samen, maar corona heeft daar een einde aan gemaakt.”

Wat is het geheim recept voor haar lange leven? Maria: “Geluk hebben, zeker? Behalve van hardhorigheid heb ik van weinig last. Ik had nooit gedacht dat ik zo lang zou leven. Maar ‘t zit een beetje in de familie. Mijn zus Madeleine uit Dudzele is een dag na haar honderdste verjaardag gestorven. Mijn vader werd 92 en mijn grootmoeder telde ook meer dan 100 lentes. Mijn man zaliger zei altijd: je moet bluven asemen. Ik bid elke dag en drink af en toe een Elixir, zoals ook mijn vader deed…”