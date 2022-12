Maria Vandepitte viert 102de verjaardag in wzc De Noordhinder in Knokke-Heist

Op woensdag 28 december vierde Maria Vandepitte met heel haar familie haar 102de verjaardag in het woonzorgcentrum De Noordhinder in Knokke-Heist.

Schepenen Kris Demeyere en Kathleen van der Hooft tekenden present om de 100-plusser in de bloemetjes te zetten met een prachtige orchidee. Maria heeft zeven kinderen (waarvan twee overleden), acht kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

Revalidatie

Haar echtgenoot is begin 2020 overleden. Hij zou 100 jaar worden in september datzelfde jaar. Tot voor kort was ze zelf nog actief in de wandelclub De Wandelende Noordzee Boys en ging ze nog vaak zwemmen. Maria woonde nog tot deze zomer zelfstandig thuis, maar verblijft nu in het woonzorgcentrum de Noordhinder. Ze is een heel sterke dame, maar jammer genoeg brak ze onlangs haar heup en is nu volop bezig met de revalidatie. (DM)