Maria uit Blankenberge blaast 103 kaarsjes uit

Op zaterdag 23 december blies Maria Van Beckhoven 103 kaarsjes uit.

Maria woont sinds 2,5 jaar in Residentie Huis aan Zee in Blankenberge waar ze nog dagelijks haar wandelingetje doet. “Maria is een kranige, fiere dame die er steeds goed wil uitzien. Ze is trots als haar haren mooi liggen en passeert daarom ook wekelijks bij de kapper in Residentie Huis aan Zee. Om vorige stelling te bevestigen, kan ik meegeven dat Maria na het nemen van de foto deze graag wou zien om na te gaan of ze er mooi opstond”, aldus directeur Rebekka Steyaert.