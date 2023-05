Maria-Theresia Van Craeynest vierde haar 101ste verjaardag

Marie-Theresia Van Craeynest kreeg zaterdagnamiddag in WZC Sint-Carolus het bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Stephanie overhandigde haar een ruiker bloemen en een mandje Kortrijkse delicatessen.

Marie Thérèse Van Craeynest is geboren in Kortrijk op 28 mei 1922 als oudste van 3 kinderen. Haar broers Achille en Walter zijn overleden. Marie-Theresia bracht haar jeugd door bij haar grootouders en ouders. Zij ging naar school in de Voorstraat in Kortrijk. Zij leerde haar man Antone Desmet kennen op ’t Hoge Kortrijk waar ook Marie-Theresia woonde. Zij trouwden op 16 april 1949 en kregen 2 kinderen: Christine en Jacques.

Frederic, Christophe en Vincent zijn de kleinkinderen, Alexander, Thibaut, Margot, Edouard en Arnaud zijn de achterkleinkinderen. Marie Thérèse heeft altijd heel goed voor het gezin gezorgd met heel veel aandacht voor haar man en kinderen. Zij had altijd een goed contact met haar ouders en zorgde tot de laatste dag voor haar ouders. Zorgen voor de klein- en achterkleinkinderen was voor haar heel normaal. Marie-Theresia woonde eerst op t Hooghe en daarna dichter bij het centrum van Kortrijk en verhuisde in 1971 naar Bellegem op wijk ’t Rode Paard. Na het verlies van haar man heeft Marie-Thérèse een periode in Vichte en Zwevegem gewoond om uiteindelijk opnieuw naar Kortrijk terug te keren en een nieuwe stek te vinden in de assistentiewoning Gezelle 2. Sinds december 2020 woont ze in WZC Sint-Carolus.

1.500 meter zwemmen

Marie-Theresia werkte vanaf haar veertiende in een textielfabriek, ook in Frankrijk. Daarna werkte ze thuis tot ze bij de Paters Pickpussen ging werken, de witte paters van de orde van Damiaan op de Pottelberg Kortrijk. Ze werkte er tot aan haar pensioen. Op jonge leeftijd ging ze wel eens kanovaren en zwemmen op en in de Leie. Omdat alle energie en liefde naar het gezin en familie ging stopte ze daarmee. Kort na haar pensioen is ze opnieuw beginnen zwemmen: op maandag 1.500 meter, op donderdag 750 meter.

Marie-Theresia bleef tot haar 92ste elke week zwemmen. Haar levensmotto? “Alles met mate, maar je moet er ook een beetje van profiteren. En nu en dan ne keer goe leute ‘moaken’.” Het geheim van zo’n lang leven? “Dat heeft mijn moeder mij niet willen verklappen”, aldus haar dochter Christine.