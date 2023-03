Maria Spriet viert haar honderdste verjaardag: “Veel gewerkt, maar ook veel gereisd”

Op zondag 19 maart vierde Maria Spriet in wzc Pitthem, samen met familie en vrienden, haar honderdste verjaardag. Deze kranige eeuweling woonde tot haar 98ste nog zelfstandig thuis.

Maria Spriet werd op 19 maart 1923 aan ‘De Ratte’ in Tielt geboren als dochter van een wagenmaker. Na een verkering van vijf jaar huwde ze in 1949 met Jules Huys, de zoon van een smid uit Schuiferskapelle die voor het bedrijf van haar ouders de singels voor de wagens maakte. In 1950 werd hun eerste dochter Yvette geboren. In 1953 volgde Ina en in 1955 werd Ingrid geboren. Het koppel vestigde zich in de Tuinwijk in Pittem, waar Maria woonde tot ze twee jaar geleden naar het rusthuis ging. Inmiddels heeft Maria vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

man vroeg gestorven

“Mijn huwelijksgeluk heeft echter niet lang geduurd, want in 1957 verongelukte Jules met zijn brommer en stond ik alleen in voor de opvoeding van drie jonge kinderen”, opent Maria. “Aangezien er bij het ongeval geen schuldige kon aangeduid worden, kreeg ik geen vergoeding van de verzekering. Er zat voor mij dus niets anders op dan aan het werk te gaan. Ik heb tot ik op 55 jaar met pensioen ging altijd thuis naaiwerk gedaan voor kledingwinkels. Gedurende tien jaar werkte ik tijdens de wintermaanden ook in conservenfabriek Cloet en tijdens de zomermaanden als verkoopster bij Depretere in de Tieltstraat.”

Wereldreiziger

“Het was vaak improviseren om alles geregeld te krijgen, maar ik had gelukkig hulp van mijn oudste dochter Yvette, die de zorg voor haar zussen voor een stuk overnam. Toen de dochters allen getrouwd waren, vond ik dat ik mezelf ook iets mocht gunnen. Ik was altijd al erg geïnteresseerd in andere landen en culturen. Ik heb bijna heel Europa gezien. Al in 1964 ben ik voor het eerst naar Lourdes gegaan. Daarnaast ben ik onder andere naar Spanje, Griekenland, Italië, Duitsland, Zwitserland en Joegoslavië geweest. Voorts ben ik naar Amerika, Canada en Israël geweest. Ik herinner mij nog levendig de impressionante Niagara-watervallen. Ik reisde nagenoeg altijd in wisselende gezelschappen. Enkel met Remi, een goede kameraad, ben ik vele malen op reis gegaan.”

geheim

“Ik ben altijd een sociaal iemand geweest en toen het reizen mij wat minder afging, ben ik overgeschakeld naar kaarten. Ik heb ruim 30 jaar gekaart in het ‘clubje’ van het wzc Sint-Remigius. Ik heb ook altijd een grote interesse in sport gehad. Ook nu nog volg ik op televisie alles van voetbal, snooker en wielrennen. Ik heb tot mijn 98 jaar, met wat hulp van mijn dochters Yvette en Ina, thuis gewoond. In 2021 ben ik echter gevallen en in het ziekenhuis beland. Gelukkig kon mijn buurman Roland me toen meteen ter hulp schieten. Samen met mijn dochters heb ik dan beslist om naar een rusthuis te gaan. Helaas was er in Sint-Remigius geen plaats. Na wat zoeken heb ik dan een zeer goede thuis gevonden in wzc Pitthem. Intussen heb ik hier het gezelschap gekregen van mijn zus Francine, die ook al 90 is.”

We vroegen Maria nog wat haar geheim is om honderd te worden. “Ik heb nooit alcohol gedronken, weinig zout en vet gegeten en altijd gezond proberen te leven. En wat geluk hebben zal ook wel een rol spelen”, glimlacht Maria. (Jan Goossens)