Maria Spriet viert 102de verjaardag in wzc Pitthem

Feest in wzc Pitthem woensdag, want Maria Spriet vierde er haar 102de verjaardag. Maria Spriet is daarmee de oudste bewoner van het Pittemse woon- en zorgcentrum. Opmerkelijk genoeg woonde ze tot haar 98ste nog thuis.

Maria werd op 19 maart 1923 geboren in Tielt en huwde in 1949 met Jules Huys. Ze gingen wonen in de Tuinwijk in Pittem en kregen drie dochters. In 1950 werd Ivette geboren, in 1953 volgde Ina en in 1955 werd Ingrid geboren. Maar de kinderen zouden opgroeien zonder vader. “Mijn vader is in 1957 verongelukt met een brommer”, vertelt Ina. “Mijn moeder stond er dus plots alleen voor, al kon ze gelukkig wel rekenen op wat hulp van haar zus. Maar evident kan dat niet zijn geweest, zeker niet in die tijd. Ze heeft altijd keihard gewerkt en zorgde ervoor dat mijn zussen en ik nooit iets te kort zijn gekomen.”

Maria werkte ruim dertig jaar thuis als naaister, al ging ze in de wintermaanden werken in een conservenfabriek en werkte ze ook als verkoopster. Toen haar drie dochters het huis uit waren, trok Maria de wereld in. “Ik heb veel gereisd. Amerika, Italië, Duitsland, Zwitserland, Israël,… Ik ben overal geweest.” Vier jaar geleden is ze naar wzc Pitthem verhuisd. Met het gehoor gaat het moeilijk, maar los daarvan is Maria nog erg kwiek voor haar leeftijd. “Mijn geheim? Gezond eten. Schrijf maar op dat ik het hier goed heb en dat het eten hier ook goed is”, roept Maria ons toe. “Nooit heb ik een druppel alcohol gedronken. Reizen zit er dezer dagen wat minder in, maar ik heb ook een grote interesse in sport. Al mijn hele leven volg ik alles van koers, snooker en voetbal op televisie. Mijn favoriete ploeg? Club Brugge natuurlijk.” Dat laatste werd speciaal voor de foto zelf kracht bijgezet met een sjaal van Club Brugge voor Maria.

De drie dochters van Maria zorgden samen voor vijf kleinkinderen, terwijl Maria ondertussen de trotse overgrootmoeder is van vijf achterkleinkinderen. De familie vierde woensdag samen feest in het cafetaria met de bewoners. (SV)